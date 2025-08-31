TP.HCM: Ô tô cháy dữ dội khi đang chạy trên quốc lộ 51

Ngày 31.8, cơ quan chức năng TP.HCM điều tra nguyên nhân ô tô (loại 12 chỗ ngồi) bị cháy trên quốc lộ 51, đoạn gần cổng chào Bà Rịa (thuộc phường Long Hương, TP.HCM).

Ô tô bị ngọn lửa thiêu rụi ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ô tô biển kiểm soát 51F - 222.., do ông N.Đ.K (59 tuổi, ở phường Phú Mỹ, TP.HCM) điều khiển trên quốc lộ 51, hướng từ phường Phú Mỹ đi phường Vũng Tàu.

Khi đến gần cổng chào Bà Rịa thuộc phường Long Hương, ông K. phát hiện khói đen luồng vào bên trong ô tô, cùng lúc đó đầu xe bị bốc cháy.

Ô tô bị cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 51 ẢNH: CTV

Ông K. điều khiển ô tô sát vào lề đường, xuống xe mượn bình chữa cháy để dập lửa. Ông K. cũng gọi báo lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM để được hỗ trợ.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM tại hiện trường ẢNH: CTV

Ngay sau đó, Công an TP.HCM điều động xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy quá lớn, dù lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy nhưng ô tô đã bị hư hỏng hoàn toàn.