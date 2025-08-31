CSGT TP.HCM sử dụng flycam giám sát giao thông quốc lộ 51

Ngày 31.8, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết dịp lễ Quốc khánh 2.9, Đội CSGT đường bộ số 2 (khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) triển khai sử dụng flycam và các ứng dụng công nghệ hiện đại để giám sát, phân luồng giao thông trên quốc lộ 51.

Hình ảnh giao thông trên quốc lộ 51 được flycam ghi lại ẢNH: NGUYỄN LONG



Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM, quốc lộ 51 là nơi dự báo sẽ xảy ra ùn tắc giao thông trong các ngày cao điểm, cuối tuần, dịp lễ.

Flycam kết nối với các camera giám sát trên quốc lộ 51, khi phát hiện khu vực ùn tắc giao thông thì lực lượng CSGT sẽ bay flycam đến. Từ hình ảnh của flycam truyền về, lực lượng CSGT đánh giá tình hình, mức độ ùn tắc phương tiện để đi đến điều tiết giao thông.

Lực lượng làm nhiệm vụ sẽ hướng dẫn cho các lái xe điều khiển phương tiện vào các tuyến đường khác đã được phân luồng trước đó nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên quốc lộ 51.

"Việc ứng dụng công nghệ giúp lực lượng CSGT nhanh chóng phát hiện điểm nóng, kịp thời điều tiết phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn và thông suốt cho người dân khi về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phân luồng giao thông trong bối cảnh lưu lượng xe dự báo tăng cao", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay.

CSGT sẽ dùng flycam để ghi lỗi vi phạm giao thông trên quốc lộ 51 ẢNH: NGUYỄN LONG

Cũng theo lãnh đạo này, sau dịp lễ 2.9, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng sẽ dùng flycam để ghi hình, xử phạt các lỗi vi phạm giao thông trên quốc lộ 51, như đi sai làn đường, vượt đèn đỏ, đón trả khách, chở hàng rời không phủ bạt...