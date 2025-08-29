Công an TP.HCM thông báo tìm chủ sở hữu nhiều xe máy liên quan trong vụ án ma túy

Ngày 27.8, Văn phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01)

cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "mua bán trái phép chất ma túy", "vận chuyển trái phép chất ma túy", "tổ

chức sử dụng trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy", "che giấu tội phạm" và không tố giác tội phạm phát hiện xảy ra trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh do Lai Vi Thiệu (27 tuổi, ở phường Tân Phú, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện hành vi

.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 56/QĐ-CSMT ngày 22.2.2024 để điều tra theo quy định.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra có tạm giữ các xe máy (8 xe) nghi có liên quan đến vụ án, cụ thể: (1) xe biển số 50Y1 - 291.93, số khung: MH1JFV114JK865657, máy JFV1E-1870480; (2) xe biển số 59L1 - 673.69, số khung: RLHJC5213CY272305, số máy JC52E-4407227; (3) xe biển số 51K3 - 3510, số khung: ZDCKF08A06F058789, số máy KF08E-0039518-KTGE1; (4) xe biển số 59S1 - 212.69, số khung: MHDBF13BLWJ606618, số máy F125-ID606629; (5) xe biển số 59M2 - 776.27, số khung: MH1JM9127NK311198, số máy JM91E-2309624; (6) xe biển số 59T2 - 002.43, số khung: MH1KF1115HK917370, số máy KF11E-1910779; (7) xe biển số 54R4 - 2603, số khung: RLHJC4328AY086581, số máy JC43E-5541534; (8) xe biển số 59C1 - 364.91, số khung: RLHJF4504DY503699, số máy JF45E0011506. Tất cả số xe máy trên đã qua sử dụng.

Để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và xử lý vật chứng đối với các xe máy trên theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo, ai là chủ sở hữu của các xe máy có biển số, số khung, số máy như trên nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thao thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra, số điện thoại 0936352979 để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, các cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của các xe máy có biển số, số khung, số máy như trên không đến làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.