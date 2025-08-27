Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
3 bộ phận trên xe máy cần kiểm tra sau khi 'lội' nước

Chí Tâm
Chí Tâm
27/08/2025 13:05 GMT+7

Mưa bão kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, buộc người đi xe máy phải "lội nước" để di chuyển. Nếu chủ quan không kiểm tra, xe có thể hư hỏng do nước ngấm vào các bộ phận quan trọng.

Mùa mưa bão, nhiều tuyến đường tại các đô thị thường xuyên bị ngập sâu, buộc người đi xe máy phải "lội" nước để di chuyển. Thoát được đoạn ngập mà xe vẫn nổ máy bình thường, nhiều người cho rằng xe không hề hấn gì. Thực tế, nước có thể âm thầm xâm nhập vào các bộ phận quan trọng, gây hỏng hóc khó lường nếu không kiểm tra kịp thời.

3 bộ phận trên xe máy phải kiểm tra sau khi ‘lội’ nước mùa mưa bão - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường ngập sâu trong biển nước, người đi xe máy buộc phải "lội" qua

ẢNH: CHÍ TÂM

Dưới đây là 3 bộ phận cần kiểm tra ngay lập tức sau khi điều khiển xe máy qua vùng ngập nước:

Dầu động cơ

Dầu động cơ là một trong những hạng mục quan trọng, cần kiểm tra sau khi điều khiển xe máy qua những đoạn đường ngập sâu. Về nguyên lý, khi đi qua những đoạn ngập sâu, nước có thể xâm nhập thông qua ống xả, lọc gió, ốc xả dầu... khiến dầu nhớt động cơ bị nhiễm nước. Khi đó, hiệu quả bôi trơn của dầu sẽ giảm, dẫn đến nguy cơ hư hỏng động cơ.

3 bộ phận trên xe máy phải kiểm tra sau khi ‘lội’ nước mùa mưa bão - Ảnh 2.

Người dùng nên kiểm tra dầu động cơ sau khi đi qua vùng ngập nước sâu

ẢNH: CHÍ TÂM

Chủ xe có thể kiểm tra đơn giản bằng cách rút que thăm dầu, quan sát màu sắc. Nếu dầu chuyển sang màu lạ, đặc biệt là màu nâu đục như cà phê sữa, cần thay dầu ngay lập tức, đồng thời kiểm tra thêm các chi tiết liên quan để tránh để lại hư hỏng tiềm ẩn.

Lọc gió động cơ

Lọc gió thường đặt ở vị trí thấp, dễ bị nước tràn vào khi xe máy đi qua đoạn ngập. Khi bị ướt, lọc gió sẽ tắc nghẽn, khiến động cơ hụt hơi, khó khởi động hoặc chết máy. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất vận hành của xe.

3 bộ phận trên xe máy phải kiểm tra sau khi ‘lội’ nước mùa mưa bão - Ảnh 3.

Lọc gió xe máy dễ bị thấm nước, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ

ẢNH: BÁ HÙNG

Sau khi đi qua vùng ngập, người dùng nên tháo lọc gió để kiểm tra. Nếu thấy ẩm, cần phơi khô hoặc thay mới. Việc bỏ qua chi tiết này có thể khiến xe ì ạch, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn bình thường.

Hệ thống điện

Ngoài động cơ, hệ thống điện là bộ phận quan trọng, giúp xe khởi động và vận hành ổn định. Các chi tiết như bugi, ắc-quy, rơ-le đề rất dễ bị ảnh hưởng khi ngập nước. Nếu bugi ẩm, đánh lửa sẽ yếu, gây hiện tượng khó nổ máy. Ắc-quy, đặc biệt trên các dòng xe tay ga thường đặt dưới sàn, càng dễ bị ngập nước và hỏng hóc.

3 bộ phận trên xe máy phải kiểm tra sau khi ‘lội’ nước mùa mưa bão - Ảnh 4.

Ắc-quy xe máy thường nằm dưới sàn xe, dễ bị nước xâm nhập

ẢNH: CHÍ TÂM

Chủ xe nên tháo bugi để vệ sinh, lau khô và thay mới nếu phát hiện gỉ sét. Đồng thời, cần kiểm tra khoang ắc-quy, lau sạch bùn đất và đảm bảo khô ráo để tránh chập điện. Nếu để tình trạng ẩm ướt kéo dài, hệ thống điện có thể hỏng nặng, tốn nhiều chi phí sửa chữa.

Việc kiểm tra kịp thời 3 bộ phận trên không chỉ giúp xe vận hành an toàn, ổn định, mà còn ngăn ngừa hỏng hóc tốn kém. Với những xe bị ngập sâu hoặc chết máy giữa đường, tuyệt đối không cố gắng khởi động lại, nên đưa tới điểm sửa xe uy tín hoặc trung tâm bảo dưỡng để được xử lý đúng cách.

