Lái ô tô dưới mưa bão: Vì sao không nên 'nháy' đèn pha, bật đèn khẩn cấp?

Khi lái ô tô dưới mưa bão, nhiều tài xế thường nháy đèn pha hoặc bật đèn hazard light để tăng khả năng nhận diện. Tuy nhiên, hành động này có thể dẫn đến những hiểu lầm nguy hiểm cho các phương tiện khác. Việc hiểu rõ cách lái ô tô dưới mưa bão không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông trên đường.

Không ít tài xế thường có thói quen nháy đèn pha hay bật đèn khẩn cấp (đèn cảnh báo nguy hiểm) liên tục khi lái ô tô dưới thời tiết trời mưa bão Ảnh: Otodetik

Là một tài xế có kinh nghiệm hơn 10 năm sử dụng ô tô, anh Trần Thanh Sơn ngụ phường An Khánh, TP.HCM chia sẻ: "Không ít lần khi lái ô tô dưới trời mưa trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ tôi gặp trường hợp các xe đang chạy ở phía trước hoặc ở hướng ngược lại thường "đá đèn" liên tục thậm chí bật đèn khẩn cấp trong thời gian khá dài. Nhiều người cho rằng trời mưa tầm nhìn bị hạn chế nên bật đèn để tăng khả năng nhận diện, nhưng đâu biết rằng sẽ làm cho tài xế lái xe phía sau hoặc ở hướng ngược lại bị rối mắt và khó phán đoán".

Liên tục 'nháy' đèn pha, bật đèn khẩn cấp khi lái ô tô dưới mưa bão có giúp tăng khả năng nhận diện?

Thực tế, đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard light) được khuyến cáo sử dụng khi xe gặp sự cố và dừng khẩn cấp. Theo đó, khi xe bị hỏng, tai nạn hoặc dừng xe để xử lý sự cố bất ngờ… đèn cảnh báo nguy hiểm khi được bật sẽ nhấp nháy để báo cho các phương tiện khác biết "Xe của tôi đang dừng và có thể gây ra chướng ngại vật hoặc nguy hiểm". Trong khi đó, theo các tài xế lái xe tải, thông thường khi lái ô tô trên đường nhiều tài xế thường sử dụng tín hiệu "nháy" đèn pha để chào nhau hoặc thông báo xe ngược hướng quên tắt đèn…

Nếu quá lạm dụng việc nháy đèn hay bật đèn cảnh báo nguy hiểm liên tục sẽ không giúp cải thiện khả năng nhận diện mà ngược lại sẽ gây lóa mắt cho người đi ngược chiều, đặc biệt trong điều kiện đường trơn trượt dễ mất lái.

Nếu quá lạm dụng việc nháy đèn hay bật đèn cảnh báo nguy hiểm liên tục sẽ không giúp cải thiện khả năng nhận diện mà ngược lại sẽ gây lóa mắt cho người di chuyển ngược chiều Ảnh: Otodetik

"Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe phía sau một chiếc ô tô đang bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Bạn không thể biết liệu tài xế sắp dừng lại, xe bị hỏng hay chỉ đang đi chậm. Sự do dự này dễ dẫn đến những quyết định sai lầm như phanh gấp hay chuyển làn, có khả năng dẫn đến va chạm từ phía sau", anh Sơn chia sẻ thêm.

Ngoài ra, nếu bật đèn khẩn cấp liên tục, có nghĩa là bạn sẽ bị hạn chế khả năng ra tín hiệu khi muốn chuyển làn hoặc rẽ. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện tầm nhìn đã hạn chế.

Trong khi đó, theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, đèn khẩn cấp hay đèn pha nhấp nháy liên tục còn gây mất tập trung và làm giảm độ nổi bật của đèn phanh (màu đỏ), khiến tài xế phía sau khó nhận ra xe phía trước đang phanh. Trong điều kiện trơn trượt, phản ứng chậm trễ dù chỉ một phần giây có thể dẫn đến va chạm.

Đèn khẩn cấp hay đèn pha nhấp nháy liên tục còn gây mất tập trung và làm giảm độ nổi bật của đèn phanh (màu đỏ), khiến tài xế phía sau khó nhận ra xe phía trước đang phanh Ảnh: B.H

Lưu ý khi lái ô tô dưới mưa bão

Dưới thời tiết mưa bão, việc điều khiển ô tô thường tiềm ẩn nhiều rủi ro do tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Do đó, trường hợp buộc phải lái xe dưới trời mưa, nên chú ý bật đèn pha ở chế độ đèn chiếu gần (đèn cos) để sẽ giúp các xe ngược hướng và xe phía sau dễ nhận diện. Nếu mưa to, tầm nhìn kém nên kết hợp bật đèn sương mù.

Bên cạnh đó, khi trời mưa mặt đường thường trơn trượt do đó nên chú ý giảm tốc độ để có thể kiểm soát xe tốt hơn và có nhiều thời gian hơn để đưa ra quyết định. Chú ý giữ khoảng cách xa hơn với xe đi phía trước, bởi đường ướt đòi hỏi khoảng cách phanh dài hơn. Do đó, nên giữ khoảng cách ít nhất gấp 2 - 3 lần so với xe phía trước.

Trường hợp buộc phải lái xe dưới trời mưa, nên chú ý bật đèn pha ở chế độ đèn chiếu gần (đèn cos) để sẽ giúp các xe ngược hướng và xe phía sau dễ nhận diện Ảnh: Otodetik

Trường hợp trời mưa quá to khiến bạn không thể nhìn thấy đường phía trước (tầm nhìn dưới 10 m) cách an toàn nhất là tìm một nơi an toàn để đỗ xe, chẳng hạn như trạm để dừng nghỉ. Khi đã đỗ xe xong, hãy bật đèn cảnh báo nguy hiểm để cảnh báo các xe khác rằng bạn đã đỗ xe. Để đảm bảo an toàn khi lái ô tô dưới mưa bão, điều quan trọng nhất là tài xế cần nắm vững kỹ năng điều khiển xe, sử dụng hệ thống chiếu sáng đúng cách và tuyệt đối không lạm dụng những mẹo truyền miệng thiếu cơ sở.