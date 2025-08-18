Người Việt chuộng ô tô điện VinFast, xe Hàn Quốc mất dần sức hút

Chưa kịp mừng đã vội lo, đó là nhận định chung của các đại lý kinh doanh ô tô tại Việt Nam trước những diễn biến của thị trường trong thời gian qua. Sau khi có tín hiệu hồi phục trong tháng 6.2025, bước sang tháng 7.2025 sức mua bất ngờ chững lại kéo doanh số bán ô tô sụt giảm. Cùng với xe Nhật Bản, xe Mỹ… ô tô điện VinFast vẫn hút khách, trong khi xe Hàn Quốc với các mẫu mã của hai thương hiệu Hyundai, KIA mất dần sức hút.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Sức mua chững lại, doanh số ô tô mới tại Việt Nam sụt giảm

Trái với kỳ vọng vào việc thị trường sẽ tiếp đà tăng trưởng sau khi có tín hiệu hồi phục trong tháng 6.2025. Bước sang tháng 7.2025, bất chấp cuộc đua giảm giá giữa các nhà sản xuất, phân phối ô tô vẫn diễn ra rầm rộ, sức mua ô tô mới tại Việt Nam bất ngờ chững lại. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 7.2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.739 xe ô tô các loại, giảm 238 xe tương đương khoảng 1% so với tháng 6.2025.

Cùng với xe Nhật Bản, xe Mỹ… ô tô điện VinFast vẫn hút khách, trong khi xe Hàn Quốc với các mẫu mã của hai thương hiệu Hyundai, KIA đang mất dần sức hút Ảnh: B.H

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 3.601 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 11.479 xe), trong tháng 7.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 46.819 xe ô tô các loại, giảm 737 xe tương đương 1,6% so với tháng 6.2025. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua ô tô trong tháng 7.2025 vẫn tăng khoảng 10%, tuy nhiên kết quả trên cho thấy, thị trường ô tô vẫn thiếu sự ổn định. Bất chấp các chương trình ưu đãi, giảm giá xe vẫn được các nhà sản xuất, phân phối triển khai rầm rộ, tuy nhiên sức mua trên thị trường vẫn chưa hồi phục hay có sự bứt phá như kỳ vọng của các nhà sản xuất kinh doanh ô tô.

Thị trường ô tô thiếu sự ổn định bất chấp nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối Ảnh: B.H

Ô tô điện VinFast hút khách, doanh số xe Hàn Quốc giảm mạnh

Sức mua chững lại nhưng ô tô điện VinFast vẫn cho thấy sức hút với khách hàng mua ô tô mới tại Việt Nam. Trong tháng 7.2025, thương hiệu xe điện Việt Nam đã bán ra thị trường gần 11.500 xe, tăng gần 100 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số bán ô tô điện VinFast đạt trên 11.000 xe. Trong đó, các mẫu mã như VinFast VF 3, VF 5 vẫn bán chạy nhất. Kết quả này giúp VinFast thống lĩnh thị trường và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại trên thị trường.

Toyota vẫn xếp thứ hai với lượng xe bán ra trong tháng 7.2025 đạt 6.668, tăng 455 xe so với tháng trước đó. Toyota Yaris Cross và Vios vẫn là hai mẫu xe đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh số bán xe Toyota tại Việt Nam.

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 7.2025 Nguồn: VAMA, VinFast, TC Motor

Trái ngược với VinFast và Toyota, ô tô Hàn Quốc với các mẫu xe Hyundai, KIA lại đang mất dần sức hút. Doanh số bán ô tô mới của Hyundai trong tháng 7 vừa qua chỉ đạt 3.601 xe, giảm gần 600 xe so với tháng 6.2025, qua đó để mất vị trí thứ ba vào tay Ford. KIA cũng chỉ bán được 2.126 xe trong tháng 7.2025, giảm 51 xe, qua đó rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025. Đáng chú ý, hầu hết mẫu mã trong danh mục sản phẩm KIA, Hyundai đều không có mẫu xe nào đạt doanh số trên 1.000 chiếc trong tháng 7 vừa qua. Kết quả này cho thấy, sức hút ô tô Hàn Quốc tại Việt Nam đang sụt giảm trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường ô tô Việt Nam.

Các thương hiệu còn lại như Mitsubishi cũng đã bán ra 3.231 xe trong tháng 7.2025. Mazda, Honda bán hơn 2.000 xe. Vị trí cuối bảng thuộc về Isuzu với 1.033 xe bán ra, tăng gần 200 xe so với tháng trước đó.

Sức hút ô tô Hàn Quốc tại Việt Nam đang sụt giảm trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường ô tô Việt Nam Ảnh: B.H

Cộng dồn 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô mới toàn thị trường đạt 301.613 xe. Trong đó, riêng Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 194.760 xe, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast là thương hiệu bán nhiều ô tô nhất sau 7 tháng đầu năm 2025 với tổng doanh số đạt 79.048 xe.