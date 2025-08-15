10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025: Xe điện VinFast áp đảo

Sức mua trên thị trường ô tô chững lại trong tháng 7 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, trong đó đáng chú ý là các dòng ô tô điện cỡ nhỏ của VinFast. Dù vậy, với hãng xe điện Việt Nam vẫn tiếp tục cho thấy sự áp đảo trong cuộc đua top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025 khi có tới 3 cái tên góp mặt, thậm chí nắm giữ luôn ba vị trí dẫn đầu. Ford Ranger vượt mặt Mazda CX-5 để vươn lên nhóm đầu, cùng với Mitsubishi Xpander đều đạt doanh số bán trên 1.500 xe trong tháng 7.2025.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025 Nguồn: VAMA, VinFast, TC Motor

Trong khi đó, ở nửa cuối bảng xếp hạng đánh dấu sự trở lại của các mẫu sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City… Gián tiếp đẩy Ford Everest, Ford Territory ra khỏi cuộc đua.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025

1. VinFast VF 3: 3.140 xe

Với 3.140 xe bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý, VinFast VF 3 tiếp tục trở thành mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 7.2025. Kiểu dáng phá cách, dễ cá nhân hóa theo sở thích, giá bán hấp dẫn cùng cái danh ô tô Việt giúp VinFast VF 3 được nhiều người tiêu dùng ô tô Việt Nam lựa chọn để khám phá, trải nghiệm xe điện. Tuy nhiên, so với tháng trước đó, lượng xe VinFast VF 3 bán ra giảm 527 xe. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số bán mẫu xe này sụt giảm. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 529 triệu đồng (đã bao gồm pin). Ảnh: B.H

2. VinFast VF 5: 2.552 xe

Tương tự VF 3, VinFast VF 5 vẫn giữ vững vị trí thứ 2 với doanh số bán đạt 2.552 xe, tuy nhiên so với tháng 6.2025 đã giảm hơn 500 xe. VF 5 là mẫu Crossover 5 chỗ phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân khối với giá 529 triệu đồng (đã bao gồm pin). Ảnh: V.F

3. VinFast VF 6: 1.902 xe

Trái ngược với bộ đôi VF 3 và VF 5, lượng tiêu thụ VinFast VF 6 trong tháng 7.2025 lại có sự cải thiện đáng kể với 1.902 xe bán ra, tăng 675 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp VF 6 leo lên nhóm đầu trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025. Mẫu xe hạng B này được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. Hiện tại, VinFast VF 6 đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 694 - 759 triệu đồng. Ảnh: B.H

4. Ford Ranger: 1.598 xe

Ford Ranger tiếp tục kéo dài mạch tăng trưởng doanh số sang tháng 7.2025 với 1.598 xe bán ra, tăng gần 200 xe so với tháng trước đó. Chính sách ưu đãi, giảm giá từ nhà sản xuất, phân phối giúp Ford Ranger tiếp tục trở thành mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất thị trường. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng. Ảnh: B.H

5. Mazda CX-5: 1.586 xe

Mazda CX-5 vẫn là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam. So với tháng trước đó, doanh số Mazda CX-5 trong tháng 7.2025 đạt 1.586 xe, tăng 86 xe qua đó nâng doanh số cộng dồn sau 7 tháng lên mức 8.970 xe. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng. Ảnh: B.H

6. Mitsubishi Xpander: 1.553 xe

Ngay sau bước tăng trưởng trong tháng 6.2025, doanh số Mitsubishi Xpander lập tức chững lại. Hãng xe Nhật Bản chỉ bán được 1.553 xe Xpander trong tháng 7.2025, giảm 171 xe so với tháng 6.2025. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng. Trong đó, một số phiên bản đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Sau 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu MPV này đạt 9.740 xe. Ảnh: B.H

7. Toyota Yaris Cross: 1.259 xe

Tháng thứ năm liên tiếp Toyota Yaris Cross góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số mẫu Crossover hạng B này đạt 1.259 xe (trong đó có 60 xe thuộc bản hybrid). So với tháng trước đó, lượng xe Yaris Cross tăng 109 xe. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế là yếu tố tạo nên thành công cho Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc, hiện có giá bán 650 - 765 triệu đồng. Ảnh: B.H

8. Toyota Vios: 1.213 xe

Với 1.213 xe bán ra trong tháng 7.2025, tăng 154 xe so với tháng 6.2025, Toyota Vios đánh dấu sự trở lại top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam sau 1 tháng vắng bóng. Chính sách ưu đãi giảm giá tương đương mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ được Toyota Việt Nam kiên trì áp dụng giúp Toyota Vios tạo được lợi thế cạnh tranh về giá trong khi danh tiếng đã được tạo dựng. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 458 - 545 triệu đồng. Ảnh: T.M.V

9. Mitsubishi Xforce: 1.185 xe

Lượng xe bán ra sụt giảm so với tháng trước đó, tuy nhiên doanh số đạt 1.185 xe bán ra vẫn giúp Mitsubishi Xforce có một vị trí trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2025. Kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị cùng mức giá dễ tiếp cận là yếu tố giúp Xforce tạo được sức hút với khách hàng. Mẫu SUV đô thị này hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng. Ảnh: B.H

10. Honda City: 1.181 xe

Sau hai tháng liên tiếp vắng bóng trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, Honda City vừa trở lại cuộc đua trong tháng 7.2025 với doanh số bán đạt 1.181 xe, tăng 862 xe so với tháng 6.2025. Honda City là mẫu xe Honda duy nhất góp mặt trong danh sách này. Mẫu xe này đang được Honda lắp ráp tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 499 - 569 triệu đồng. Hiện tại, Honda City đang được phía Honda Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: B.H



