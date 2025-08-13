Người Việt tăng mua sắm xe hybrid, Toyota bán chạy nhất

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ chững lại về mặt doanh số, mảng xe hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) vẫn duy trì mạch tăng trưởng. Lượng xe hybrid bán ra trên thị trường chủ yếu của các thương hiệu ô tô Nhật Bản. Trong đó, khách hàng mua ô tô hybrid phần lớn chọn các mẫu xe Toyota.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Người Việt mua sắm gần 1.200 xe hybrid trong tháng 7.2025

Sau tín hiệu khởi sắc trong tháng 6, thị trường ô tô bất ngờ chững lại. Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 7.2025, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 31.739 xe ô tô các loại, ít hơn 238 xe tương đương mức giảm 1% so với tháng 6.2025. Dù vậy, lượng tiêu thụ ô tô hybrid vẫn giữ được nhịp tăng trưởng.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2025 904 Tháng 2.2025 756 Tháng 3.2025 902 Tháng 4.2025 973 Tháng 5.2025 970 Tháng 6.2025 1153 Tháng 7.2025 1186

Số liệu VAMA công bố cho thấy, tổng lượng ô tô hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường đạt 1.186 xe, tăng 33 xe tương đương 2,8% so với tháng trước đó; đồng thời chiếm khoảng 3,74% tổng lượng ô tô mới các loại tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 7.2025. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp trong năm 2025, lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam vượt mức 1.100 xe/tháng.

Kết quả này cho thấy, nhu cầu mua ô tô hybrid tại Việt Nam đang gia tăng. Xe hybrid hiện không còn là khái niệm xa lạ mà đang dần trở nên quen thuộc với khách hàng Việt Nam khi được nhiều hãng xe phân phối trong những năm gần đây. Trong đó, dòng xe hybrid (HEV) với những lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và không phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… đang trở thành dòng xe hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Phần lớn các mẫu xe hybrid được các thương hiệu ô tô thuộc VAMA phân phối là xe hybrid không cắm sạc (HEV).

Phần lớn các mẫu xe hybrid được các thương hiệu ô tô thuộc VAMA phân phối là xe hybrid không cắm sạc (HEV) Ảnh: B.H

Toyota đã có tới 6 mẫu xe có phiên bản hybrid, Honda có 3 mẫu xe hybrid, KIA cũng đã có 2 mẫu mã có lựa chọn phiên bản hybrid. Đây là các phiên bản được phát triển từ các dòng xe động cơ đốt trong vốn đã được ưa chuộng tại Việt Nam.

Gần 64% khách mua ô tô hybrid chọn các mẫu mã của Toyota

Tương tự những tháng trước đây, lượng xe hybrid bán ra trên thị trường chủ yếu của các thương hiệu ô tô Nhật Bản, dẫn đầu là Toyota. Theo số liệu từ VAMA, trong tổng số gần 1.200 xe hybrid bán ra tại Việt Nam trong tháng 7 vừa qua, có tới 755 xe hybrid của Toyota. So với tháng trước đó, doanh số bán xe hybrid của Toyota giảm 16 xe.

Toyota Innova Cross HEV tiếp tục trở thành mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam Ảnh: B.H

Hai phiên bản hybrid bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam là Toyota Innova Cross HEV và Toyota Corolla Cross HEV. Cụ thể, với 318 xe bán ra, tăng 12 so với tháng trước đó Toyota Innova Cross HEV tiếp tục trở thành mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam. Corolla Cross HEV đạt 238 xe, giảm 28 xe so với tháng 6.2025.

Honda bán ra 241 xe hybrid trong tháng 7.2025, trong đó Honda CR-V e:HEV RS chiếm 141 xe, Honda HR-V e:HEV RS chiếm 86 xe và Honda Civic e:HEV RS chiếm 14 xe. Suzuki xếp sau Toyota, Honda về lượng xe hybrid phân phối ra thị trường. Đáng chú ý, 184 xe hybrid Suzuki giao đến tay khách hàng đều là mẫu Suzuki XL7 Hybrid. Đây cũng là mẫu xe hybrid duy nhất của Suzuki phân phối tại thị trường sau khi đã "khai tử" mẫu Ertiga Hybrid.

Doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam tháng 7.2025 Nguồn: VAMA

Sau 7 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid của các thành viên VAMA đã bán ra tại Việt Nam đạt 7.112 xe, tăng 2.970 xe tương đương 41,8% so với cùng năm ngoái. Trong đó, Toyota Innova Cross HEV bán chạy nhất (đạt 1.631 xe). Điều này cho thấy, nhu cầu mua ô tô hybrid của người Việt đang ngày càng gia tăng.