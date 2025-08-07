Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Xe SUV giá rẻ của Toyota tại Đông Nam Á sắp có bản hybrid

Hoàng Cường
Hoàng Cường
07/08/2025 19:28 GMT+7

Mẫu SUV giá rẻ nhất của Toyota tại thị trường Đông Nam Á - Toyota Raize được đồn đoán sắp có thêm phiên bản dùng động cơ lai xăng - điện (hybrid) sau khi người anh em song sinh Daihatsu Rocky Hybrid vừa trình làng.

Sau hàng loạt phiên bản hybrid của các mẫu xe như Toyota Alphard, Corolla Cross, Innova Cross, Yaris Cross hay Camry HEV… Toyota đang rục rịch trình làng phiên bản hybrid giá rẻ hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã hé lộ một số thông tin liên quan đến mẫu xe này, trong khi đó với những động thái mới nhất của "người anh em" Daihatsu tại thị trường Indonesia, nhiều người đồn đoán mẫu hybrid SUV giá rẻ sắp được Toyota trình làng dành cho thị trường Đông Nam Á chính là Toyota Raize hybrid.

Mới đây, Ông Jap Ernando, Giám đốc Tiếp thị của PT Toyota Astra Motors (TAM) vừa xác nhận việc TAM sẽ trình làng một mẫu xe hybrid "giá rẻ" tại Indonesia. Việc ra mắt dự kiến sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới. Dù vậy, ông Jap Ernando vẫn chưa tiết lộ mẫu xe cũng như thời điểm ra mắt.

Xe SUV giá rẻ của Toyota tại Đông Nam Á sắp có bản hybrid - Ảnh 1.

Toyota Raize được đồn đoán sẽ có phiên bản hybrid tương tự "người anh em song sinh" Daihatsu Rocky

Ảnh: T.A.M

Trong khi đó, ở một động thái khác, thương hiệu Daihatsu (thuộc Tập đoàn Toyota) vừa trình làng mẫu Daihatsu Rocky Hybrid tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS). Mẫu xe này được xem là người anh em song sinh với Toyota Raize tại thị trường Đông Nam Á khi chỉ khác biệt về logo và có chung kiểu dáng thiết kế, công nghệ động cơ.

Tương tự Toyota Raize, Daihatsu Rocky là mẫu SUV cỡ nhỏ hướng đến người tiêu dùng bình dân với mức giá khá phải chăng. Trước đó, các phiên bản Toyota Raize phân phối tại Indonesia cũng như xuất khẩu sang Việt Nam cũng được sản xuất tại nhà máy Daihatsu ở Indonesia. Do đó, nhiều người cho rằng, dựa trên Daihatsu Rocky Hybrid, TAM sẽ sản xuất phiên bản hybrid của Toyota Raize nhằm cung cấp lựa chọn mới cho khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, đặc biệt là trước xu hướng nở rộ của các mẫu ô tô điện gầm cao cỡ nhỏ.

Ngoài kiểu dáng thiết kế như Daihatsu Rocky Hybrid, phiên bản hybrid của Toyota Raize sẽ sử dụng động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.2 lít, tên mã WA-VEX. Động cơ này có thiết kế nhỏ gọn đáp ứng việc sử dụng hàng ngày. Xe cũng được trang bị pin 0,74 kWh kết hợp giữa động cơ và mô-tơ điện có khả năng sản sinh công suất tối đa 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 170 Nm.

Xe SUV giá rẻ của Toyota tại Đông Nam Á sắp có bản hybrid - Ảnh 2.

Hệ thống hybrid trên Daihatsu Rocky Hybrid được gọi là e-Smart Hybrid là một dạng động cơ hybrid nối tiếp

Ảnh: Otomotif

Hệ thống hybrid trên Daihatsu Rocky Hybrid được gọi là e-Smart Hybrid là một dạng động cơ hybrid nối tiếp, trong đó động cơ xăng không trực tiếp truyền động bánh xe mà chỉ đóng vai trò là máy phát điện để sạc pin. Bộ phận truyền động cho bánh xe là động cơ điện.

Những năm gần đây, Toyota đang từng bước bổ sung phiên bản hybrid cho một loạt mẫu mã, sản phẩm của hãng trên toàn cầu, trong đó thị trường Đông Nam Á chủ yếu là các mẫu xe phổ thông. Với việc Daihatsu Rocky Hybrid đã mở bán tại Indonesia, mẫu xe này được xem là nền tảng để Toyota phát triển bản Toyota Raize Hybrid thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ. Hiện tại, các phiên bản Toyota Raize phân phối tại Việt Nam cũng như trong khu vực đều sử dụng động cơ xăng 1.0 lít tăng áp. Mẫu SUV giá rẻ nhất của Toyota tại Việt Nam hiện có giá bán từ 498 triệu đồng.

Tin liên quan

SUV lớn nhất của Hyundai tại Việt Nam giảm 240 triệu, giá ngang Ford Everest

SUV lớn nhất của Hyundai tại Việt Nam giảm 240 triệu, giá ngang Ford Everest

Bên cạnh ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, khách Việt mua mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade còn được nhiều đại lý trong nước giảm thêm tiền mặt, tổng cộng lên đến 240 triệu đồng.

3 SUV hạng sang đời cũ giá chưa tới 400 triệu đồng

SUV đô thị: Toyota Yaris Cross bán gần gấp đôi Mitsubishi Xforce

Khám phá thêm chủ đề

Xe SUV Daihatsu Rocky Hybrid Toyota Raize Toyota Raize HEV Toyota Raize hybrid ô tô giá rẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận