Xe SUV giá rẻ của Toyota tại Đông Nam Á sắp có bản hybrid

Sau hàng loạt phiên bản hybrid của các mẫu xe như Toyota Alphard, Corolla Cross, Innova Cross, Yaris Cross hay Camry HEV… Toyota đang rục rịch trình làng phiên bản hybrid giá rẻ hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã hé lộ một số thông tin liên quan đến mẫu xe này, trong khi đó với những động thái mới nhất của "người anh em" Daihatsu tại thị trường Indonesia, nhiều người đồn đoán mẫu hybrid SUV giá rẻ sắp được Toyota trình làng dành cho thị trường Đông Nam Á chính là Toyota Raize hybrid.

Mới đây, Ông Jap Ernando, Giám đốc Tiếp thị của PT Toyota Astra Motors (TAM) vừa xác nhận việc TAM sẽ trình làng một mẫu xe hybrid "giá rẻ" tại Indonesia. Việc ra mắt dự kiến sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới. Dù vậy, ông Jap Ernando vẫn chưa tiết lộ mẫu xe cũng như thời điểm ra mắt.

Toyota Raize được đồn đoán sẽ có phiên bản hybrid tương tự "người anh em song sinh" Daihatsu Rocky Ảnh: T.A.M

Trong khi đó, ở một động thái khác, thương hiệu Daihatsu (thuộc Tập đoàn Toyota) vừa trình làng mẫu Daihatsu Rocky Hybrid tại Triển lãm ô tô quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS). Mẫu xe này được xem là người anh em song sinh với Toyota Raize tại thị trường Đông Nam Á khi chỉ khác biệt về logo và có chung kiểu dáng thiết kế, công nghệ động cơ.

Tương tự Toyota Raize, Daihatsu Rocky là mẫu SUV cỡ nhỏ hướng đến người tiêu dùng bình dân với mức giá khá phải chăng. Trước đó, các phiên bản Toyota Raize phân phối tại Indonesia cũng như xuất khẩu sang Việt Nam cũng được sản xuất tại nhà máy Daihatsu ở Indonesia. Do đó, nhiều người cho rằng, dựa trên Daihatsu Rocky Hybrid, TAM sẽ sản xuất phiên bản hybrid của Toyota Raize nhằm cung cấp lựa chọn mới cho khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, đặc biệt là trước xu hướng nở rộ của các mẫu ô tô điện gầm cao cỡ nhỏ.

Ngoài kiểu dáng thiết kế như Daihatsu Rocky Hybrid, phiên bản hybrid của Toyota Raize sẽ sử dụng động cơ 3 xi-lanh, dung tích 1.2 lít, tên mã WA-VEX. Động cơ này có thiết kế nhỏ gọn đáp ứng việc sử dụng hàng ngày. Xe cũng được trang bị pin 0,74 kWh kết hợp giữa động cơ và mô-tơ điện có khả năng sản sinh công suất tối đa 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 170 Nm.

Hệ thống hybrid trên Daihatsu Rocky Hybrid được gọi là e-Smart Hybrid là một dạng động cơ hybrid nối tiếp Ảnh: Otomotif

Hệ thống hybrid trên Daihatsu Rocky Hybrid được gọi là e-Smart Hybrid là một dạng động cơ hybrid nối tiếp, trong đó động cơ xăng không trực tiếp truyền động bánh xe mà chỉ đóng vai trò là máy phát điện để sạc pin. Bộ phận truyền động cho bánh xe là động cơ điện.

Những năm gần đây, Toyota đang từng bước bổ sung phiên bản hybrid cho một loạt mẫu mã, sản phẩm của hãng trên toàn cầu, trong đó thị trường Đông Nam Á chủ yếu là các mẫu xe phổ thông. Với việc Daihatsu Rocky Hybrid đã mở bán tại Indonesia, mẫu xe này được xem là nền tảng để Toyota phát triển bản Toyota Raize Hybrid thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ. Hiện tại, các phiên bản Toyota Raize phân phối tại Việt Nam cũng như trong khu vực đều sử dụng động cơ xăng 1.0 lít tăng áp. Mẫu SUV giá rẻ nhất của Toyota tại Việt Nam hiện có giá bán từ 498 triệu đồng.