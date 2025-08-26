Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Muôn kiểu bảo vệ ô tô độc lạ của người Việt mùa mưa bão

Chí Tâm
Chí Tâm
26/08/2025 15:53 GMT+7

Trước cảnh ngập lụt vào mùa mưa bão, nhiều người Việt đã sáng tạo ra cách bảo vệ ô tô độc lạ với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Thời tiết mưa bão diễn biến ngày càng phức tạp gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, tình trạng ngập lụt diễn ra khắp nơi. Mưa lớn bất chợt có thể khiến các tuyến phố, chung cư, bãi gửi xe bị ngập nặng, gây ảnh hưởng đến ô tô. Dù không vận hành, xe bị ngập vẫn khiến nội thất bên trong dễ dính bùn đất, ẩm mốc, dẫn đến hư hỏng và tốn nhiều chi phí vệ sinh. Khi có nhu cầu bán lại, những chiếc ô tô kể trên sẽ bị gắn mác "xe ngập nước", dẫn đến mất giá trị trên thị trường.

Muôn kiểu bảo vệ ô tô độc lạ của người Việt mùa mưa bão- Ảnh 1.

Một người dân phủ bạt toàn bộ xe, lót thêm đệm trên mui để bảo vệ ô tô

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để ứng phó với thực trạng này, nhiều chủ xe Việt đã nghĩ ra những cách bảo vệ phương tiện với chi phí lại khá thấp nhưng mang lại hiệu quả.

Gói kín ô tô bằng bạt lớn

Một trong những mẹo gây chú ý trên mạng xã hội thời gian qua là dùng bạt lớn để "gói kín" toàn bộ ô tô. Chỉ với tấm bạt khoảng 15 - 20 mét vuông, chủ xe có thể phủ và buộc chặt xung quanh thân xe, tạo thành lớp bảo vệ tạm thời. 

Muôn kiểu bảo vệ ô tô độc lạ của người Việt mùa mưa bão- Ảnh 2.

Chiếc Carnival được chủ xe lót bạt ở dưới, kéo căng 4 góc để tránh ngập nước

ẢNH: CARNIVAL CLUB

Mẹo độc đáo này vừa được ghi nhận tại Nghệ An và trước đó ở Thái Nguyên vào năm 2024, nơi nhiều chủ xe thoát khỏi cảnh thiệt hại nặng nề nhờ sự sáng tạo trên. Ưu điểm của cách làm này là chi phí rẻ, có thể tận dụng vật liệu sẵn có, tuy nhiên hiệu quả phụ thuộc vào độ kín của bạt và cách buộc, đồng thời khó chống chọi nếu mực nước dâng quá cao.

Dùng túi chống ngập chuyên dụng

Song song đó, một số người lựa chọn giải pháp hiện đại hơn là mua túi chống ngập dành cho ô tô. Sản phẩm này được thiết kế từ vật liệu chống thấm, có thể phủ kín xe và cố định bằng khóa hoặc dây kéo. Trên thị trường, túi chống ngập dành cho ô tô được rao bán với giá khoảng 4 - 6 triệu đồng, chịu được mực nước khoảng dưới 1 m.

So với chi phí sửa chữa xe ngập nước vốn có thể lên đến hàng chục triệu đồng, khoản đầu tư này được xem là hợp lý. Điểm hạn chế là túi cồng kềnh, khó thao tác nhanh nếu trời mưa bất chợt nhưng vẫn được nhiều chủ xe coi như "bảo hiểm" trong mùa mưa bão.

Kê bánh xe bằng gạch hoặc dốc gỗ

Ngoài ra, kiểu bảo vệ mang đậm tính "cây nhà lá vườn" nhưng cũng khá phổ biến là kê bánh xe bằng gạch, bê tông hoặc dốc gỗ. Chủ xe sẽ xếp gạch thành từng chồng vững chắc dưới bốn bánh, sau đó lái xe leo lên, qua đó nâng gầm xe cao thêm vài chục centimet để tránh nước tràn vào. 

Muôn kiểu bảo vệ ô tô độc lạ của người Việt mùa mưa bão- Ảnh 3.

Một số chủ xe dùng phương pháp kê cao bánh xe bằng gạch nhằm "cách ly" phương tiện với mặt nước

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một số trường hợp còn sáng tạo hơn khi làm dốc gỗ hoặc sắt, vừa chắc chắn vừa dễ tái sử dụng. Tuy nhiên, giải pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro nếu gạch xếp không đều hoặc bị dòng nước siết cuốn trôi, xe có thể trượt xuống gây hư hại nặng hơn. Vì vậy, biện pháp này chỉ phù hợp ở khu vực ngập nông và cần sự cẩn trọng khi thực hiện.

Có thể thấy, mỗi cách làm đều có ưu điểm và hạn chế riêng, nhằm góp phần bảo vệ tài sản nói chung và ô tô nói riêng trong mùa mưa bão. Tuy vậy, chủ phương tiện cũng cần cân nhắc rủi ro, đồng thời dự đoán trước mức độ ngập lụt để lựa chọn giải pháp phù hợp, qua đó chủ động bảo vệ xe một cách hiệu quả và an toàn hơn.

