Vì sao không nên để bánh xe chạm thanh chắn khi đỗ ô tô?

Hiện nay, các vị trí ô đỗ ô tô tại các tòa nhà, chung cư hay trung tâm thương mại đều được gắn thanh chắn (hay còn gọi là gờ chặn bánh xe) nhằm giúp người lái xác định vị trí đỗ ô tô cũng như đảm bảo an toàn khi lùi xe vào ô đỗ. Theo thói quen, nhiều tài xế đặc biệt là các tài mới khi lùi ô tô vào ô đỗ thường để bánh xe phía sau chạm sát hoặc dựa vào thanh chắn.

Nhiều tài xế đặc biệt là các tài mới khi lùi ô tô vào ô đỗ thường để bánh xe phía sau chạm sát hoặc dựa vào thanh chắn Ảnh: B.H

Thói quen này tưởng chừng vô hại nhưng theo các tài xế có kinh nghiệm, nếu liên tục để bánh xe chạm sát hoặc dựa vào thanh chắn khi đỗ ô tô, theo thời gian sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến một số bộ phận trên xe như lốp, hệ thống treo.

Dưới đây là lý do, không nên để bánh xe chạm thanh chắn khi đỗ ô tô:

Ảnh hưởng đến lốp và hệ thống treo

Khi bánh xe ô tô chạm hoặc tựa vào thanh chắn với lực mạnh, phần hông lốp vốn là khu vực yếu nhất, sẽ chịu áp lực lớn. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến hiện tượng phồng lốp, rạn nứt hoặc giảm tuổi thọ lốp xe. Trong những trường hợp nghiêm trọng, lốp có thể bị hư hỏng cấu trúc bên trong mà người dùng khó phát hiện ngay bằng mắt thường.

Không chỉ lốp, hệ thống treo và thước lái cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tài xế để ô tô "đập mạnh" vào gờ chắn lốp nhiều lần Ảnh: B.H

Không chỉ lốp, hệ thống treo và thước lái cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tài xế để ô tô "đập mạnh" vào gờ chắn lốp nhiều lần. Việc này có thể làm lệch thước lái, ảnh hưởng đến cảm giác điều khiển và an toàn khi vận hành xe.

Rủi ro với hệ thống cảnh báo và cảm biến

Nhiều mẫu ô tô hiện nay được trang bị cảm biến lùi, camera 360 độ hoặc các hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh. Nếu để lốp xe tì vào gờ chắn hoặc vượt qua gờ, khoảng sáng gầm xe bị thay đổi, dễ dẫn đến các cảnh báo sai lệch. Đồng thời, có thể khiến cảm biến đặt gần hốc bánh hoặc gầm xe bị hư hại nếu tiếp xúc với vật cản cứng.

Nếu để lốp xe tì vào gờ chắn hoặc vượt qua gờ, khoảng sáng gầm xe bị thay đổi, dễ dẫn đến các cảnh báo sai lệch Ảnh: B.H

Nên dừng xe cách gờ chắn lốp bao xa?

Theo các tài xế có kinh nghiệm, khi điều khiển ô tô vào ô đỗ có gờ chắn lốp nên dừng xe cách thanh chắn từ 20 - 30 cm, tránh để bánh xe tiếp xúc trực tiếp. Hãy sử dụng gương chiếu hậu, camera lùi để ước lượng khoảng cách.

Thói quen tưởng chừng đơn giản như để bánh xe chạm vào thanh chắn khi đỗ ô tô lại có thể gây nhiều hậu quả lớn. Để đảm bảo an toàn và góp phần kéo dài tuổi thọ cho ô tô, tiết kiệm chi phí sửa chữa… người dùng ô tô nên căn chỉnh khoảng cách phù hợp, tránh để lốp xe dựa vào gờ chắn như một cách xác định điểm dừng. Đây là một trong những kỹ năng nhỏ nhưng cần thiết trong việc sử dụng ô tô hàng ngày.