Lái ô tô dưới mưa bão: Rủi ro khi chạy qua đường ngập nước

Bá Hùng
Bá Hùng
27/08/2025 10:16 GMT+7

Việc cố gắng lái ô tô qua các đoạn đường ngập nước trong những ngày mưa bão tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây hư hỏng nặng cho phương tiện cũng như nguy hiểm cho chính người lái.

Thời tiết tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Mưa to, gió mạnh không chỉ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm mà còn gây ra tình trạng ngập cục bộ nhiều tuyến đường ở đô thị khiến việc lái ô tô trở thành thử thách không nhỏ cho các tài xế.

Do đó, việc lái ô tô qua những đoạn đường ngập nước cần có những kỹ năng. Tuy nhiên, tùy từng mẫu xe, các nhà sản xuất cũng khuyến cáo không nên lái xe qua những khu vực nước ngập sâu. Việc cố gắng cho xe lội qua các đoạn ngập tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây hư hỏng nặng cho phương tiện và nguy hiểm cho chính người lái.

Lái ô tô dưới mưa bão và rủi ro khi đi qua đoạn đường ngập nước - Ảnh 1.

Việc cố gắng cho xe lội qua các đoạn ngập tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây hư hỏng nặng cho phương tiện

Ảnh: B.H

Dưới đây là những rủi ro có thể gặp phải khi cố gắng lái ô tô qua những đoạn đường ngập nước:

Sóng nước có thể khiến xe bị "chết" máy, hư hỏng hệ thống điện

Thông thường khi trước khi lái ô tô qua những đoạn đường ngập nước, các tài xế thường quan sát các phương tiện cùng lưu thông để đánh giá mức ngập liệu có phù hợp và đảm bảo an toàn để xe lưu thông. Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, mực nước chỉ cần ngập quá nửa bánh xe đã có thể khiến xe gặp sự cố. Tuy nhiên, thực tế không ít người điều khiển ô tô vì thiếu hiểu biết, chủ quan vẫn nhấn ga cho xe lội nước. Những trường hợp này, sóng nước tạo ra từ các xe đi phía trước hay ở hướng ngược lại có thể tràn vào khoang động cơ qua đường hút gió khiến xe "chết máy". Thậm chí, nếu sóng nước quá lớn, đường ngập sâu có thể khiến xe bị thủy kích, piston bị cong, gãy tay biên dẫn đến hỏng nặng động cơ.

Bên cạnh đó, sóng nước có thể xâm nhập và các giắc nối và mạch điện gây lỗi hệ thống thậm chí có thể chập, cháy. Nhiều trường hợp, xe vẫn khởi động được nhưng sau đó liên tục báo lỗi, chi phí sửa chữa tốn kém gấp nhiều lần so với việc cứu hộ kịp thời.

Lái ô tô dưới mưa bão và rủi ro khi đi qua đoạn đường ngập nước - Ảnh 2.

Việc cố gắng lái ô tô qua những đoạn đường ngập nước giữa thời tiết mưa bão còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Ảnh: B.H

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Việc cố gắng lái ô tô qua những đoạn đường ngập nước giữa thời tiết mưa bão còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Trong quá trình lưu thông, nếu xe phía trước đột nhiên dừng lại do hỏng máy có thể gây va chạm với các phương tiện khác. Việc đánh lái để tránh các vùng ngập sâu cũng có thể gây va chạm với các phương tiện khác nếu người lái không chú ý quan sát.

Ngoài ra, các đoạn đường nước ngập sâu sẽ tạo lực cản lớn, xe dễ bị trôi, mất lái, nhất là khi đi qua đoạn đường có dòng chảy mạnh. Phanh xe cũng kém hiệu quả hơn khi đĩa và má phanh ướt tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Nguy cơ nước lọt vào cabin gây ẩm mốc, hư hỏng

Không chỉ động cơ hay hệ thống điện, áp suất cao cùng với sóng nước do các phương tiện khác tạo ra có thể khiến nước tràn vào cabin ô tô qua các khe hở hẹp trên thân xe. Nước ngập thường mang theo bùn đất, cát… khiến các tấm ốp thân xe có thể bị nhiễm bẩn, bốc mùi, khiến cabin xe trở nên khó chịu. Hơn nữa, việc vệ sinh nội thất cũng không hề dễ dàng với các xe bị ngập nước.

Lái ô tô dưới mưa bão và rủi ro khi đi qua đoạn đường ngập nước - Ảnh 3.

Việc lái ô tô qua đoạn đường ngập nước nếu gặp sự cố hư hỏng chủ xe có nguy cơ bị nhà sản xuất hay đơn vị hỗ trợ từ chối yêu cầu bảo hành hay bảo hiểm phương tiện

Ảnh: B.H


Ô tô ngập nước có thể bị từ chối bảo hành, bảo hiểm

Ngoài những rủi ro kể trên, việc lái ô tô qua đoạn đường ngập nước nếu gặp sự cố hư hỏng chủ xe có nguy cơ bị nhà sản xuất hay đơn vị hỗ trợ từ chối yêu cầu bảo hành hay bảo hiểm phương tiện. Việc người lái cố tình lái xe qua vùng ngập nước, hay cố gắng khởi động động cơ khi xe đã bị ngập có thể là hành động bất cẩn, bỏ qua khuyến cáo từ nhà sản xuất, dẫn đến hư hỏng xe và yêu cầu bảo hiểm bị từ chối.

Mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, tình trạng ngập nước trên đường phố là khó tránh khỏi. Do đó, người lái ô tô cần thận trọng, cân nhắc trước khi cho xe qua đoạn đường ngập để bảo vệ phương tiện và an toàn cho chính mình.

Ô tô điện không bị thủy kích, vì sao phải lái xe chậm qua đường ngập nước?

4 bộ phận xe máy thường bị ảnh hưởng sau khi di chuyển qua vùng ngập nước

3 điều tài xế cần nhớ khi lái ô tô qua vùng ngập nước

