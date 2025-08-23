Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tạm giữ hình sự người đàn ông đạp vào bụng nữ điều dưỡng tại bệnh viện

Minh Hải
Minh Hải
23/08/2025 15:05 GMT+7

Cho rằng các nữ điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa Hải Hậu (Ninh Bình) chậm trễ hỗ trợ y tế với người thân, một người đàn ông ở xã Hải Quang (Ninh Bình) đã đạp vào bụng nữ điều dưỡng khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà.

Ngày 23.8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (39 tuổi, ngụ xã Hải Quang, Ninh Bình) để điều tra về hành vi đạp vào bụng nữ điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Hải Hậu.

Tạm giữ hình sự người đàn ông đạp vào bụng điều dưỡng tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Nghi phạm Phạm Đức Thọ khai nhận hành vi của mình tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 0 giờ ngày 21.8, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu khám bệnh. 

Quá trình trao đổi giữa Phạm Đức Thọ với 2 nữ điều dưỡng của ca trực về tình hình sức khỏe bệnh nhân và quy trình khám chữa bệnh, đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Phạm Đức Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế với người bệnh, nên có lời lẽ xúc phạm, đe dọa và đạp vào bụng một nữ điều dưỡng, khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Hải Hậu cùng lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc thu thập chứng cứ và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Đức Thọ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

