Tạm giữ hình sự người đàn ông đạp vào bụng nữ điều dưỡng tại bệnh viện

Ngày 23.8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đức Thọ (39 tuổi, ngụ xã Hải Quang, Ninh Bình) để điều tra về hành vi đạp vào bụng nữ điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Hải Hậu.

Nghi phạm Phạm Đức Thọ khai nhận hành vi của mình tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, khoảng 0 giờ ngày 21.8, Phạm Đức Thọ đưa người thân bị đau bụng đến Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hải Hậu khám bệnh.

Quá trình trao đổi giữa Phạm Đức Thọ với 2 nữ điều dưỡng của ca trực về tình hình sức khỏe bệnh nhân và quy trình khám chữa bệnh, đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Phạm Đức Thọ cho rằng 2 nữ điều dưỡng đã chậm trễ trong can thiệp y tế với người bệnh, nên có lời lẽ xúc phạm, đe dọa và đạp vào bụng một nữ điều dưỡng, khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Hải Hậu cùng lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc thu thập chứng cứ và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Đức Thọ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.