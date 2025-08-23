Lời khai mâu thuẫn giữa 2 chị em trong vụ án mua bán đất

Chiều 22.8, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Mỹ (48 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là bà Lan, bạn gái của em trai bị cáo.

Theo cáo trạng, bị cáo Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ khách sạn và mua bán bất động sản. Thông qua chuyện tình cảm của em trai, bị cáo quen biết bị hại.

Đầu năm 2023, trong chuyến đi chơi cùng nhau, bị cáo Mỹ dẫn em trai và bạn gái đến một thửa đất tại H.Bá Thước (cũ), Thanh Hóa. Thửa đất này vốn không liên quan gì, song bị cáo vẫn giới thiệu là "đã mua được" và rủ bà Lan góp vốn 1 tỉ đồng, hứa cắt lại 200 m2, chỉ cần 1 - 2 tháng sẽ lo xong toàn bộ giấy tờ.

Thấy thửa đất có tiềm năng, bị cáo lại là chị gái của bạn trai, bà Lan tin tưởng nên 4 lần chuyển khoản tổng cộng 1 tỉ đồng. Nhận tiền, bị cáo không làm thủ tục chuyển nhượng như đã hứa hẹn mà dùng toàn bộ khoản tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Vụ án mua bán đất có nhiều lời khai mâu thuẫn nhau giữa bị cáo, bị hại và nhân chứng ẢNH: PHÚC BÌNH

Chị gái kêu oan, em trai khai ngược lại

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Mỹ có 3 lời khai khác nhau. Ban đầu, bị cáo tuy thừa nhận cầm 1 tỉ đồng của bà Lan nhưng khẳng định không lừa đảo. Ngay từ khi chưa khởi tố vụ án, bị cáo đã nộp lại toàn bộ để trả cho bà Lan.

Tiếp đó, bị cáo thay đổi, thừa nhận việc đưa ra các thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt tiền của bị hại. Một thời gian sau, bị cáo lại thay đổi, phủ nhận hành vi phạm tội.

Khai tại tòa, bị cáo không thừa nhận nội dung cáo trạng. Giải thích về việc từng có lời khai nhận tội, bị cáo nói thời điểm đó một người bạn cùng phòng giam tử vong nên rất hoảng sợ, "chỉ muốn nhận cho xong để được về", toàn bộ lời khai là do "điều tra viên đọc cho chép". Khi bình tĩnh trở lại, bị cáo nhận thấy mình không lừa đảo nên thay đổi lời khai.

Vẫn theo bị cáo, mình và bị hại vốn thân thiết, từng cùng nhau mua bán đất để kiếm lời. Đúng là bị hại đã chuyển 1 tỉ đồng cho bị cáo, song số tiền này là do bị hại chủ động đặt vấn đề, nói đang có tiền nhàn rỗi nên muốn nhờ bị cáo đầu tư dài hạn 3 - 5 năm, miễn sao có lợi nhuận.

Bị cáo cũng phủ nhận việc dẫn bị hại đi xem đất. Bởi lẽ, bị cáo đang đầu tư vào nhiều lô đất, bị hại nhờ đầu tư nhưng là đầu tư lâu dài chứ không phải lướt sóng, nên khi bị hại đặt vấn đề thì bị cáo nói sẽ tính toán chứ chưa chốt là mảnh đất cụ thể nào.

Với số tiền 1 tỉ đồng, vì bị hại cho phép sử dụng miễn sao có lời, bị cáo đã tạm thời dùng vào việc cá nhân, song trong nhà lúc nào cũng sẵn tiền mặt để xử lý khi cần thiết, chứ không phải lừa bị hại để lấy tiền chi tiêu.

Ngược lại, bị hại khẳng định ít nhất 2 lần được dẫn đi xem đất. Số tiền 1 tỉ đồng là để mua mảnh đất mà bị cáo giới thiệu, chứ không phải đầu tư chung chung. Sau khi chuyển tiền và chờ mãi không thấy sang tên đất, bị hại hỏi thì bị cáo lấy lý do hồ sơ trục trặc, thậm chí gọi điện mà không bắt máy.

Em trai của bị cáo được triệu tập với tư cách người làm chứng. Ông này cho biết "rất khó xử" khi một bên là bạn gái, một bên là chị gái, nhưng "việc gì phải ra việc đó". Ông khẳng định lời khai của bạn gái là đúng, từng khuyên chị gái trả lại tiền để giải quyết êm xuôi song không thành…

Viện kiểm sát đề nghị 14 - 15 năm tù

Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng chưa đủ căn cứ xác định thân chủ phạm tội. Hồ sơ vụ án cho thấy không có chứng cứ vật chất nào (tin nhắn, ghi âm, hình ảnh…) chứng minh bị cáo là người chủ động rủ bị hại góp tiền mua đất. Thực tế, bị hại mới là người chủ động đề cập việc đầu tư.

Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo nhiều lần đưa bị hại đi xem đất, nhưng chỉ dựa vào lời khai một chiều từ bị hại và em trai bị cáo. Hai người này cũng không cung cấp tài liệu gì để cho thấy lời khai của mình là đúng.

Suốt quá trình điều tra, bị cáo luôn thừa nhận cầm 1 tỉ đồng để đầu tư đất cho bị hại, điều này "khác với hành vi thường gặp của tội phạm lừa đảo" là sẽ tìm mọi cách chối bỏ. Hơn thế, bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền từ khi chưa bị khởi tố, đồng nghĩa hậu quả vật chất chưa xảy ra, việc khởi tố, truy tố là "có phần khiên cưỡng".

Luật sư cũng cung cấp một vi bằng được cho là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bị cáo Mỹ và em trai trước khi vụ án bị khởi tố. Nội dung tin nhắn cho thấy 2 người có mâu thuẫn vì chuyện đầu tư đất đai. Vì thế, lời khai làm chứng của ông này có thể không đảm bảo khách quan…

Người bào chữa do đó đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các "điểm mờ" như đã nêu. Nếu không chấp nhận, tòa cần tuyên bị cáo không phạm tội.

Tham gia đối đáp, đại diện cơ quan công tố không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư. Kiểm sát viên khẳng định bị cáo đã dùng các thủ đoạn gian dối, bao gồm việc đưa ra thông tin không đúng về thửa đất, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của bị hại.

Đai diện viện kiểm sát cũng cho rằng, bị cáo nói nhận tội vì hoảng sợ khi thấy bạn cùng phòng giam tử vong và bị điều tra viên tác động vào lời khai, song không đưa ra được căn cứ chứng minh cho việc này.

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án 14 - 15 năm tù.

Do vụ án phức tạp, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào 26.8 tới.