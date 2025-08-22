Theo đó, trong tháng 7 và 8.2025, thị trường Hà Nội ghi nhận 19 dự án bất động sản được công bố hoặc mở bán, cung cấp khoảng 12.000 căn hộ cao tầng và 6.000 căn thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse).

Ở phân khúc cao tầng, nguồn cung trải rộng tại nhiều khu vực, từ trung tâm đến các quận, huyện vùng ven. Danh mục các dự án mở bán giai đoạn này khá phong phú: từ chung cư cao tầng như Lumiere Prime Hills, The Prime Starlake đến thấp tầng như Alluvia City, Noble Palace Tây Thăng Long...

Bên cạnh hai cực đông - tây như các năm trước đây, nguồn cung còn mở rộng sang phía nam (Hoàng Mai, Thanh Trì) và phía bắc (Đông Anh), những khu vực được quy hoạch thành các cực phát triển mới.

Trong khi nguồn cung căn hộ cao tầng phân bổ đồng đều, phân khúc thấp tầng lại tập trung chủ yếu ở khu đông và khu tây, nơi còn nhiều quỹ đất và dư địa phát triển, nổi bật là Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, đang hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Do khu vực nội thành Hà Nội gần như không còn quỹ đất lớn để phát triển thấp tầng, do vậy, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh nguồn cung tại những khu vực ven đô, nơi hạ tầng đang được nâng cấp mạnh mẽ.

Nhiều chủ đầu tư dồn dập mở bán bất động sản trước tháng Ngâu ẢNH: M.R

Ngoài sự gia tăng về số lượng, giá bán và phân khúc sản phẩm cũng cho thấy sự đa dạng hơn. Căn hộ cao tầng dao động từ 70 - 90 triệu đồng/m2 ở phân khúc cao cấp, đến trên 100 triệu đồng/m2 ở phân khúc hạng sang, một số dự án thậm chí tiệm cận mốc 200 triệu đồng/m2.

Dù mức giá cao, nhưng theo One Mount Group, các dự án mới vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ từ 75% trở lên, cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các dự án nội đô. Đây là cơ sở khẳng định lực cầu bất động sản tiếp tục ổn định, ngay cả khi mặt bằng giá đang neo cao.

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, việc chủ đầu tư đồng loạt ra hàng giai đoạn này xuất phát từ sự kết hợp của yếu tố mùa vụ và nền tảng vĩ mô tích cực.

Trước tháng Ngâu, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng "cô hồn", nhiều khách hàng có xu hướng xuống tiền sớm để tránh giai đoạn kiêng kỵ giao dịch. Đây cũng là thời điểm các chủ đầu tư tận dụng để mở bán, giữ nhịp thanh khoản cho thị trường.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cải thiện, cũng là một trong những yếu tố giúp thị trường tích cực hơn. Khảo sát quý 2/2025 cho thấy 87% khách hàng (thu nhập hộ gia đình từ 25 triệu đồng/tháng trở lên) có nhu cầu mua bất động sản trong năm nay, tăng so với cuối 2024 và cùng kỳ 2023.