Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Chủ đầu tư dồn dập mở bán bất động sản trước tháng Ngâu

Đình Sơn
Đình Sơn
22/08/2025 15:32 GMT+7

Báo cáo tháng 7 và 8.2025 tại Hà Nội của Công ty One Mount Group cho thấy, thị trường chứng kiến làn sóng mở bán bất động sản rầm rộ từ các chủ đầu tư trước tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch).

Theo đó, trong tháng 7 và 8.2025, thị trường Hà Nội ghi nhận 19 dự án bất động sản được công bố hoặc mở bán, cung cấp khoảng 12.000 căn hộ cao tầng và 6.000 căn thấp tầng (biệt thự, liền kề, shophouse).

Ở phân khúc cao tầng, nguồn cung trải rộng tại nhiều khu vực, từ trung tâm đến các quận, huyện vùng ven. Danh mục các dự án mở bán giai đoạn này khá phong phú: từ chung cư cao tầng như Lumiere Prime Hills, The Prime Starlake đến thấp tầng như Alluvia City, Noble Palace Tây Thăng Long...

Bên cạnh hai cực đông - tây như các năm trước đây, nguồn cung còn mở rộng sang phía nam (Hoàng Mai, Thanh Trì) và phía bắc (Đông Anh), những khu vực được quy hoạch thành các cực phát triển mới.

Trong khi nguồn cung căn hộ cao tầng phân bổ đồng đều, phân khúc thấp tầng lại tập trung chủ yếu ở khu đông và khu tây, nơi còn nhiều quỹ đất và dư địa phát triển, nổi bật là Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, đang hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Do khu vực nội thành Hà Nội gần như không còn quỹ đất lớn để phát triển thấp tầng, do vậy, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh nguồn cung tại những khu vực ven đô, nơi hạ tầng đang được nâng cấp mạnh mẽ.

Chủ đầu tư dồn dập mở bán bất động sản trước tháng Ngâu- Ảnh 1.

Nhiều chủ đầu tư dồn dập mở bán bất động sản trước tháng Ngâu

ẢNH: M.R

Ngoài sự gia tăng về số lượng, giá bán và phân khúc sản phẩm cũng cho thấy sự đa dạng hơn. Căn hộ cao tầng dao động từ 70 - 90 triệu đồng/m2 ở phân khúc cao cấp, đến trên 100 triệu đồng/m2 ở phân khúc hạng sang, một số dự án thậm chí tiệm cận mốc 200 triệu đồng/m2.

Dù mức giá cao, nhưng theo One Mount Group, các dự án mới vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ từ 75% trở lên, cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các dự án nội đô. Đây là cơ sở khẳng định lực cầu bất động sản tiếp tục ổn định, ngay cả khi mặt bằng giá đang neo cao.

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, việc chủ đầu tư đồng loạt ra hàng giai đoạn này xuất phát từ sự kết hợp của yếu tố mùa vụ và nền tảng vĩ mô tích cực.

Trước tháng Ngâu, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng "cô hồn", nhiều khách hàng có xu hướng xuống tiền sớm để tránh giai đoạn kiêng kỵ giao dịch. Đây cũng là thời điểm các chủ đầu tư tận dụng để mở bán, giữ nhịp thanh khoản cho thị trường.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường cải thiện, cũng là một trong những yếu tố giúp thị trường tích cực hơn. Khảo sát quý 2/2025 cho thấy 87% khách hàng (thu nhập hộ gia đình từ 25 triệu đồng/tháng trở lên) có nhu cầu mua bất động sản trong năm nay, tăng so với cuối 2024 và cùng kỳ 2023.

Tin liên quan

Lâm Đồng xây dựng hơn 5.500 căn nhà cho công nhân

Lâm Đồng xây dựng hơn 5.500 căn nhà cho công nhân

Công ty cổ phần Đầu tư Bình Tân đã khởi công 5.552 căn nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II (tỉnh Lâm Đồng).

Khám phá thêm chủ đề

Bất động sản căn hộ chung cư địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận