200 người đang say sưa 'hội thảo', công an ập vào phá ổ đa cấp lừa đảo

Chiều 16.8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá một đường dây lừa đảo dưới hình thức đa cấp trái phép núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số.

Lực lượng công an tiến hành khám xét tại hiện trường ẢNH: CACC

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng tại Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 7, Công an tỉnh Phú Thọ xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình trinh sát xác định vào ngày 9.8, các đối tượng tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua, thuộc xã Suối Hai, Hà Nội, nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Chánh Đáng (bìa trái) ẢNH: CACC

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Các tổ công tác nhanh chóng xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, giải thích, cảnh báo cho những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Cả ngàn người "sập bẫy", tổng số tiền hơn 50 tỉ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP.HCM) là đối tượng cầm đầu. Đáng thuê các đối tượng tạo lập website và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Trên website, Đáng cho đăng tải thông tin về "Công ty Công nghệ TCIS" là một doanh nghiệp hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại Hà Nội với những lời quảng bá rầm rộ: nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Công an khuyến cáo những người đang tham gia hội thảo về chiêu trò, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ẢNH: CACC

Thực tế, Đáng không có liên kết với "Công ty Công nghệ TCIS" tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, hệ thống TCIS do Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ và từ tiền của những người tham gia sau đó.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm của Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành) sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng nhiều đối tượng khác với vai trò giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính.

"Ông trùm" này còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6.2024 đến tháng 7.2025, Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Tang vật thu giữ phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án ẢNH: CACC

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh và Trần Minh Nhật về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào "đầu tư tiền kỹ thuật số", "lợi nhuận khủng" hay "đa cấp trá hình". Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.