Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo sau vụ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Minh Hải
Minh Hải
20/08/2025 16:35 GMT+7

Sau vụ nam du khách mất tích và đã tử vong trong rừng Cúc Phương, Sở Du lịch Ninh Bình đã khuyến cáo khách du lịch tuyệt đối không tự ý leo núi (trekking), đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên.

Liên quan đến vụ nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình) từ ngày 14.8, và được lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể vào ngày 19.8, đến ngày 20.8 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi rừng để thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Khuyến cáo an toàn du lịch Sau vụ mất tích Cúc Phương tại Ninh Bình - Ảnh 1.

Vị trí phát hiện thi thể nam du khách nằm sâu trong rừng Cúc Phương, cách khu trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km

ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Nguyên nhân nam du khách (anh N.Q.M, 33 tuổi, ngụ Hải Phòng) tử vong đang được các cơ quan chuyên môn điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc trên, Sở Du lịch Ninh Bình đã đưa ra khuyến cáo với khách du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, chính quyền địa phương trong việc vận hành hoạt động các tuyến du lịch mạo hiểm.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, thời gian qua loại hình du lịch trong rừng như đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe, chèo thuyền kayak, tham quan hang động, cắm trại... được nhiều du khách lựa chọn. Và việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đến Ninh Bình đã được các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách dẫn đến một số vụ tai nạn khi đi du lịch trong rừng.

Do đó, Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị chính quyền các địa phương, cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, cắm mốc chỉ đường đầy đủ.... Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép.

Khuyến cáo an toàn du lịch Sau vụ mất tích Cúc Phương tại Ninh Bình - Ảnh 2.

Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo du khách tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra

ẢNH: MINH HẢI

Với du khách, Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo cần tuân thủ nghiêm túc về các hướng dẫn an toàn khi đi trong rừng, như: luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình; trang phục gọn gàng, giày leo núi phù hợp, mang theo áo mưa, thuốc chống côn trùng; chuẩn bị đầy đủ nước uống, một số vật dụng y tế cơ bản, đồ ăn nhẹ cần thiết.

Giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên, tuân thủ tín hiệu tập trung; không xâm hại cảnh quan thiên nhiên, không chạm vào động thực vật lạ; thông báo ngay cho hướng dẫn viên hoặc ban quản lý nếu cảm thấy mệt, lạc đường hoặc gặp sự cố.

Đặc biệt, du khách tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên.

Toàn cảnh vụ nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, chiều 13.8, anh N.Q.M đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan, khám phá và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương; cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, và khu vực này không có sóng điện thoại).

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm, cách khu vực Bống khoảng 3 km. Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung, cách khu vực Bống khoảng 2 km và mất tích. Đến ngày 19.8 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh M. cách khu vực cửa động Sơn Cung khoảng 500 m.


Tin liên quan

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Huy động 7 chó nghiệp vụ tìm kiếm

Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Huy động 7 chó nghiệp vụ tìm kiếm

Lực lượng tìm kiếm chuyên nghiệp của Công an tỉnh Ninh Bình và 7 chó nghiệp vụ đã được huy động để tìm kiếm tung tích nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương. Nạn nhân mất tích từ chiều ngày 14.8, đến nay chỉ phát hiện chiếc ba lô.

Khám phá thêm chủ đề

Vườn quốc gia Cúc Phương Sở Du lịch Ninh Bình động Sơn Cung du lịch khuyến cáo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận