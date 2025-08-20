Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo sau vụ du khách tử vong trong rừng Cúc Phương

Liên quan đến vụ nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương (Ninh Bình) từ ngày 14.8, và được lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể vào ngày 19.8, đến ngày 20.8 thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi rừng để thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.

Vị trí phát hiện thi thể nam du khách nằm sâu trong rừng Cúc Phương, cách khu trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Nguyên nhân nam du khách (anh N.Q.M, 33 tuổi, ngụ Hải Phòng) tử vong đang được các cơ quan chuyên môn điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc trên, Sở Du lịch Ninh Bình đã đưa ra khuyến cáo với khách du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, chính quyền địa phương trong việc vận hành hoạt động các tuyến du lịch mạo hiểm.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, thời gian qua loại hình du lịch trong rừng như đi bộ đường dài, leo núi, đạp xe, chèo thuyền kayak, tham quan hang động, cắm trại... được nhiều du khách lựa chọn. Và việc đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đến Ninh Bình đã được các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm. Tuy nhiên, thực tế vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách dẫn đến một số vụ tai nạn khi đi du lịch trong rừng.

Do đó, Sở Du lịch Ninh Bình đề nghị chính quyền các địa phương, cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch đặt biển cảnh báo, hướng dẫn, cắm mốc chỉ đường đầy đủ.... Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ hoạt động trekking trái phép.

Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo du khách tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra

Với du khách, Sở Du lịch Ninh Bình khuyến cáo cần tuân thủ nghiêm túc về các hướng dẫn an toàn khi đi trong rừng, như: luôn đi theo đoàn, tuyệt đối không tách nhóm hoặc đi một mình; trang phục gọn gàng, giày leo núi phù hợp, mang theo áo mưa, thuốc chống côn trùng; chuẩn bị đầy đủ nước uống, một số vật dụng y tế cơ bản, đồ ăn nhẹ cần thiết.

Giữ liên lạc thường xuyên với hướng dẫn viên, tuân thủ tín hiệu tập trung; không xâm hại cảnh quan thiên nhiên, không chạm vào động thực vật lạ; thông báo ngay cho hướng dẫn viên hoặc ban quản lý nếu cảm thấy mệt, lạc đường hoặc gặp sự cố.

Đặc biệt, du khách tuyệt đối không tự ý trekking, đi sâu vào rừng khi chưa có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, hướng dẫn viên.

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, chiều 13.8, anh N.Q.M đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan, khám phá và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương; cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, và khu vực này không có sóng điện thoại).

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm, cách khu vực Bống khoảng 3 km. Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung, cách khu vực Bống khoảng 2 km và mất tích. Đến ngày 19.8 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh M. cách khu vực cửa động Sơn Cung khoảng 500 m.



