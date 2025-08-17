Nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương: Huy động 7 chó nghiệp vụ tìm kiếm

Ngày 17.8, ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ Cúc Phương (đơn vị vận hành các tour du lịch, thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương), cho biết đến 10 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương.

Sơ đồ các tuyến tham quan rừng Cúc Phương ẢNH: TRUNG TÂM GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ CÚC PHƯƠNG

Ông Cường cho biết thêm từ sáng 17.8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Bình cùng với 7 chó nghiệp vụ đã được huy động đến để tìm kiếm nam du khách. Tổng số lượng người đang triển khai tìm kiếm khoảng hơn 60 người, gồm lực lượng của Vườn quốc gia Cúc Phương, chính quyền địa phương và công an.

Cũng theo ông Cường, những ngày qua lực lượng tìm kiếm đã tìm rất kỹ khu vực trong và ngoài động Sơn Cung (nơi phát hiện chiếc ba lô của nam du khách mất tích) nhưng không tìm thấy tung tích gì của nạn nhân. Hiện khu vực rừng Cúc Phương đang có mưa nên gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 13.8, anh N.Q.M (33 tuổi, ngụ Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan, khám phá, và nghỉ qua đêm tại khu vực Bống (một trong những địa điểm nghỉ thuộc tuyến tham quan, khám phá trong rừng Cúc Phương). Đây là điểm nghỉ xa nhất, cách khu vực trung tâm hành chính của Vườn quốc gia Cúc Phương gần 20 km, khu vực này không có sóng điện thoại.

Đến sáng 14.8, anh M. tự mình đi bộ theo tuyến khám phá cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3 km). Trên đường đến cây chò chỉ, anh M. đã vào khu vực động Sơn Cung (cách khu vực Bống khoảng 2 km) và mất tích từ đây.

Chiều 14.8, nhiều du khách đi tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh M., bên trong có điện thoại di động và các loại giấy tờ tùy thân nên báo cho lực lượng kiểm lâm của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Nghi ngờ anh M. lạc đường, mất tích nên từ chiều 14.8 đến nay, Vườn quốc gia Cúc Phương huy động tối đa lực lượng để tìm kiếm, nhưng đến 10 giờ ngày 17.8 vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng 22.408 ha, nằm trên địa phận các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình (hiện là Phú Thọ). Nhiều năm qua, Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức các tuyến du lịch, tham quan trong rừng để phục vụ du khách.