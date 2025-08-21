Uống 400 viên thuốc ngủ tự tử vì bị chủ nợ đe dọa

Phản ánh tới Thanh Niên, bà Lê Thị N.A (41 tuổi, trú P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho biết đã tự tử bất thành và đang sống trong sợ hãi vì bị chủ nợ nhiều lần đe dọa.

Lãi mẹ đẻ lãi con

Bà N.A cho hay, từ năm 2019, bà nhiều lần vay tiền của anh N.M.Đ (31 tuổi, sống cùng khu) để kinh doanh, với tổng số tiền 800 triệu đồng, lãi ban đầu là 6.000 đồng/triệu/ngày. Quá trình vay, bà N.A chậm trả lãi thì bị cộng vào gốc và tiếp tục tính lãi. Khi kiệt quệ thì phải vay dưới hình thức "bốc bát họ" với lãi suất 6.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng từ 219 - 635%/năm) để đáo nợ.

Bà N.A phản ánh sự việc với phóng viên Thanh Niên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo bà N.A, suốt 6 năm qua, bà đã trả lãi với số tiền lên đến gần 58 tỉ đồng, nhưng đến nay trên sổ sách của chủ nợ vẫn ghi bà nợ 7 khoản vay với tổng số tiền 8,4 tỉ đồng.

Mỗi khi chậm đóng tiền, bà N.A thường bị gọi điện đe dọa, thậm chí bị tạt sơn và chất bẩn vào nhà để ép trả tiền. Đỉnh điểm, bà N.A cho hay vào ngày 20.7, do chậm đóng lãi, anh Đ. đã nhiều lần gọi điện chửi bới, đe dọa bà N.A và dọa gây áp lực lên người mẹ già đang bị bệnh tim của bà N.A.

Ngày 22.7, chủ nợ tiếp tục gọi điện đe dọa trong khi không khất được lãi, bà N.A đã thuê khách sạn và uống hơn 400 viên thuốc ngủ để tự tử vào ngày 24.7. Sự việc may mắn được phát hiện sớm, bà N.A được đưa vào Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Bà N.A điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: NVCC

Tại viện, qua xét nghiệm chất độc, các bác sĩ kết luận bà N.A dương tính với chất Diazepam (Diazepam là một loại thuốc thuộc nhóm benzodiazepin, có tác dụng an thần, gây ngủ), kết luận ngộ độc Diazepam. Bà N.A được bài niệu tích cực, điều trị nhuận tràng… và được chuyển về Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục theo dõi.

"Tôi làm trong ngành dược nên biết uống nhiều thuốc ngủ sẽ chết. Tôi sống được đến ngày hôm nay đúng là một kỳ tích", bà N.A nói.

Cảnh sát đã tiếp nhận thông tin

Bà N.A cho hay, bà là con một trong gia đình nề nếp, gia giáo, sợ bị hành xóm bàn tán và sợ mẹ không chịu được áp lực, do vậy bà chịu đựng suốt 6 năm qua dù biết bản thân đã là nạn nhân của"tín dụng đen".

Bà N.A cho biết, sau khi ra viện, bà đã lập vi bằng toàn bộ những đoạn tinh nhắn, ghi âm và sao kê toàn bộ giao dịch với anh Đ. từ năm 2019 đến nay để tố cáo hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, vài ngày trước bà N.A đã lên PC02 Công an Hà Nội để trình bày. Chiều 20.8, cảnh sát đã mời bà N.A lên để hướng dẫn gửi đơn trình báo theo quy định.

Theo nguồn tin, cảnh sát sẽ làm rõ nguồn tiền, đồng thời xác minh việc uống thuốc ngủ tự tử, vì từ việc đe dọa dẫn đến nạn nhân tự tử thì có dấu hiệu của tội đe dọa giết người.