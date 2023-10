Bến Tre: Điều tra nhóm mang vật giống súng đến một nhà dân đe dọa giết người

Ngày 29.10, thượng tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Công an H.Mỏ Cày Nam đang khẩn trương truy xét, điều tra vụ một nhóm người mang theo vật giống súng, kéo đến nhà của một hộ dân ven QL57 (thuộc ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre), đe dọa giết người.

Một người trong nhóm dùng gạch đá ném vào nhà anh Đ. ven QL57 CHỤP MÀN HÌNH

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 9 giờ 50 ngày 25.10, một nhóm khoảng 15 người di chuyển bằng ô tô và taxi đến tụ tập tại nhà anh H.T.Đ (23 tuổi, ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) chửi bới, dùng gạch đá ném vào nhà.

Cả nhóm lớn tiếng đe dọa nếu gặp bất cứ người nào trong nhà anh Đ. sẽ bắn và chém chết. Đồng thời, một người trong nhóm lấy từ túi quần ra một vật giống súng ngắn rồi cả nhóm lao vào giật lấy, đòi bắn vào nhà anh Đ. Trong khi cả nhóm giành giật vật giống khẩu súng thì ngoài QL57 có xe của CSGT Công an H.Thạnh Phú (Bến Tre) chạy ngang nên một người đã nhanh tay ném bỏ.

Vụ việc diễn ra khoảng 15 phút, chủ nhà đóng cửa cố thủ, sau đó cả nhóm bỏ đi.

Theo người dân địa phương, khoảng 30 phút sau, nhiều người trong nhóm quay lại tìm vật giống súng mà họ đã ném bỏ nhưng không tìm được. Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an H.Mỏ Cày Nam đã tìm thấy vật giống súng nêu trên và thu giữ.

Cả nhóm giành nhau vật giống súng và đòi bắn vào nhà anh Đ. CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 29.10, anh Đ. cho biết, anh có quen biết với một số người trong nhóm người trên. Từ hôm bị đe dọa, vợ chồng anh không dám cho con gái đến trường học và cả nhà sống trong hoang mang, lo sợ.

Về nguyên nhân mâu thuẫn, theo anh Đ., tối 24.10, người anh ruột của anh tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái tại một quán ở TP.Bến Tre; do khách đông nên không tiếp đãi chu đáo và đã cáo lỗi với khách tại tiệc. Tuy nhiên, có 3 người khách (trong nhóm trên) bỏ về vì cho rằng chủ tiệc không tôn trọng mình.

Sau đó, những người này đăng tải trên mạng xã hội nói về thái độ của chủ tiệc, từ đó hai bên có lời qua tiếng lại.

Sáng 25.10, H. và V. (trong nhóm trên) gọi điện thoại cho anh Đ. nói sẽ kéo đến nhà anh để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cả nhóm khoảng 15 người kéo đến chửi bởi, dọa giết cả nhà anh.

Công an H.Mỏ Cày Nam đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nhóm mang theo vật giống súng đến một nhà dân đe dọa giết người nêu trên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 29.10