Cô gái trẻ tử vong với vết thương ở bụng, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Chiều 27.10, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ một cô gái trẻ tử vong với vết thương ở bụng.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là chị Tr.Th.L (20 tuổi, quê Sóc Trăng), sống cùng phòng với chị T.Th.M.L (19 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, gần 0 giờ cùng ngày, căn phòng trong dãy trọ trên đường Xóm Nhang (P.Dĩ An, TP.Dĩ An) phát ra âm thanh cự cãi lớn tiếng. Sau đó, chị T.Th.M.L bất ngờ đẩy cửa, hoảng loạn chạy ra ngoài.

Nghi có chuyện bất thường, người dân trong khu vực chạy đến kiểm tra, thấy chị Tr.Th.L đang nằm dưới sàn nhà, bụng có vết thương hở, xung quanh có nhiều vết máu. Người dân sau đó hỗ trợ đưa chị Tr.Th.L đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Công an TP.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đưa chị T.Th.M.L về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, chị T.Th.M.L khai nhận có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, cả hai thuê phòng trọ sống cùng nhau được khoảng 1 tháng. Tối 26.10, cả hai xảy ra mâu thuẫn vì chị Tr.Th.L đòi sang nhà người khác ngủ. Trong lúc cả hai giằng co, cãi nhau thì xảy ra vụ việc.

Công an TP.Dĩ An, Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.