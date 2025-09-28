Bão số 10: Cứu được thuyền viên thứ 9 trong vụ chìm 2 tàu cá trên biển Quảng Trị

Chiều 28.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã ứng cứu thành công thuyền viên thứ 9 gặp nạn trên biển khi đang đưa tàu cá về neo đậu tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường được đưa vào bờ an toàn sau hơn 4 giờ đồng hồ ôm phao số 0 chống chọi với sóng to, gió lớn giữa biển ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo đó, thuyền viên thứ 9 được đưa vào bờ là anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang), anh Trường là người đi trên tàu cá gặp nạn có 3 thuyền viên, 2 thuyền viên khác trên tàu hiện mất tích. Anh Trường sau khi rơi xuống biển đã may mắn bám vào được phao số 0 và đu bám tại đó từ thời điểm gặp nạn cho đến khi được ứng cứu.

"Sóng đánh tôi ngã nhào ra khỏi phao cứu hộ, tôi chìm xuống biển nghĩ là không qua được rồi lại bị sóng đánh nổi lên, sau đó tôi dùng hết sức lực cố gắng bơi vào, và được cứu", anh Trường kể lại.

Lực lượng chức năng hỏi thăm, động viên thuyền viên Nguyễn Văn Trường ẢNH: BÁ CƯỜNG

Lúc này, trên bãi biển các lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án để ứng cứu anh Trường; khi thấy anh Trường bị sóng đánh xuống biển, đã huy động các chiến sĩ trang bị các thiết bị bơi, lặn, cột dây vào chân và bơi ra tiếp cận được anh Trường đưa vào bờ thành công.

Theo thiếu tá Đoàn Thanh Tú, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 Công an tỉnh Quảng Trị, sau khi phát hiện tình huống, chúng tôi đã lập tức cử lực lượng khẩn trương tiếp cận anh Trường để đưa vào bờ.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường cố gắng bám vào phao số 0 sau khi rơi khỏi tàu cá

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Sau khi bám trụ ở phao thì thuyền viên bị đánh xuống biển và cố gắng bơi vào bờ, chúng tôi đã triển khai người và phương tiện, các áo phao và dây làm sao tiếp cận nhanh nhất để hỗ trợ, tránh tình trạng nạn nhân bị đuối, tuột tay lúc đó chìm xuống thì nguy hiểm đến tính mạng. Được sự hỗ trợ của người dân nữa thì đã tiếp cận được người bị nạn và đưa vào bờ thành công", thiếu tá Đoàn Thanh Tú kể lại.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường được đưa vào bờ thành công vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa nay 28.9, khi vào bờ, anh Trường đuối sức, sau đó đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 Công an tỉnh Quảng Trị tiếp cận thành công và hỗ trợ đưa anh Trường vào bờ ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc 2 tàu cá của TP.HCM chìm tại vùng biển Quảng Trị khi di chuyển vào khu neo đậu tránh bão số 10 khiến 11 người gặp nạn, đã ứng cứu được 9 thuyền viên, 2 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích trên biển.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm các thuyền viên còn lại. Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin.