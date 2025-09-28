Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10: Cứu được thuyền viên thứ 9 trong vụ chìm 2 tàu cá trên biển Quảng Trị

Bá Cường - Nguyễn Phúc
28/09/2025 13:43 GMT+7

Sau thời gian cố gắng bám trụ vào phao số 0 hơn 4 giờ đồng hồ sau sự cố chìm tàu tại vùng biển Quảng Trị do bão số 10 (bão Bualoi), thuyền viên Nguyễn Văn Trường đã may mắn thoát nạn, được đưa vào bờ thành công.

Chiều 28.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã ứng cứu thành công thuyền viên thứ 9 gặp nạn trên biển khi đang đưa tàu cá về neo đậu tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Vụ chìm 2 tàu cá trên biển Quảng Trị: Cứu được ngư dân thứ 9 - Ảnh 1.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường được đưa vào bờ an toàn sau hơn 4 giờ đồng hồ ôm phao số 0 chống chọi với sóng to, gió lớn giữa biển

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo đó, thuyền viên thứ 9 được đưa vào bờ là anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang), anh Trường là người đi trên tàu cá gặp nạn có 3 thuyền viên, 2 thuyền viên khác trên tàu hiện mất tích. Anh Trường sau khi rơi xuống biển đã may mắn bám vào được phao số 0 và đu bám tại đó từ thời điểm gặp nạn cho đến khi được ứng cứu.

"Sóng đánh tôi ngã nhào ra khỏi phao cứu hộ, tôi chìm xuống biển nghĩ là không qua được rồi lại bị sóng đánh nổi lên, sau đó tôi dùng hết sức lực cố gắng bơi vào, và được cứu", anh Trường kể lại.

Vụ chìm 2 tàu cá trên biển Quảng Trị: Cứu được ngư dân thứ 9 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỏi thăm, động viên thuyền viên Nguyễn Văn Trường

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ngư dân gặp nạn bám trụ giữa biển dữ và lời kể của 'người hùng' điều thuyền cứu 7 người ở Quảng Trị

Lúc này, trên bãi biển các lực lượng chức năng vẫn đang tìm phương án để ứng cứu anh Trường; khi thấy anh Trường bị sóng đánh xuống biển, đã huy động các chiến sĩ trang bị các thiết bị bơi, lặn, cột dây vào chân và bơi ra tiếp cận được anh Trường đưa vào bờ thành công.

Theo thiếu tá Đoàn Thanh Tú, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 Công an tỉnh Quảng Trị, sau khi phát hiện tình huống, chúng tôi đã lập tức cử lực lượng khẩn trương tiếp cận anh Trường để đưa vào bờ.

Vụ chìm 2 tàu cá trên biển Quảng Trị: Cứu được ngư dân thứ 9 - Ảnh 3.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường cố gắng bám vào phao số 0 sau khi rơi khỏi tàu cá

ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Sau khi bám trụ ở phao thì thuyền viên bị đánh xuống biển và cố gắng bơi vào bờ, chúng tôi đã triển khai người và phương tiện, các áo phao và dây làm sao tiếp cận nhanh nhất để hỗ trợ, tránh tình trạng nạn nhân bị đuối, tuột tay lúc đó chìm xuống thì nguy hiểm đến tính mạng. Được sự hỗ trợ của người dân nữa thì đã tiếp cận được người bị nạn và đưa vào bờ thành công", thiếu tá Đoàn Thanh Tú kể lại.

Thuyền viên Nguyễn Văn Trường được đưa vào bờ thành công vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa nay 28.9, khi vào bờ, anh Trường đuối sức, sau đó đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ chìm 2 tàu cá trên biển Quảng Trị: Cứu được ngư dân thứ 9 - Ảnh 4.

Các chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 Công an tỉnh Quảng Trị tiếp cận thành công và hỗ trợ đưa anh Trường vào bờ

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến thời điểm hiện tại, vụ việc 2 tàu cá của TP.HCM chìm tại vùng biển Quảng Trị khi di chuyển vào khu neo đậu tránh bão số 10 khiến 11 người gặp nạn, đã ứng cứu được 9 thuyền viên, 2 thuyền viên còn lại vẫn đang mất tích trên biển.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm các thuyền viên còn lại. Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin.

Tin liên quan

Bão số 10: Dùng drone tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trong vụ 2 tàu cá bị chìm ở Quảng Trị

Bão số 10: Dùng drone tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trong vụ 2 tàu cá bị chìm ở Quảng Trị

Liên quan đến vụ 2 tàu cá bị chìm ở Cửa Việt (Quảng Trị) do bão số 10, hiện còn 3 thuyền viên mất tích; cơ quan chức năng sử dụng drone cỡ lớn tìm kiếm. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cũng đã đến hiện trường.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 tàu cá bão bualoi Quảng Trị Thuyền viên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận