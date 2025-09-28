Bão số 10: Bộ đội biên phòng dầm mưa giúp dân vùng đặc khu Cù Lao Chàm

Sáng nay 28.9, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Đức Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, cho biết đã cử 12 cán bộ, chiến sĩ của đồn phối hợp với lực lượng địa phương để tổng dọn vệ sinh các tuyến đường giao thông đầy cát, đá do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra.

"Cơn bão số 10 đã làm sóng biển đánh mạnh, cuốn theo cát và đá vào bờ, gây hư hại các tuyến đường ven biển ở thôn Bãi Làng. Lực lượng biên phòng đã nhanh chóng ra quân dọn dẹp để đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển", trung tá Thành cho hay.

Lực lượng Đồn biên phòng Cù Lao Chàm đội mưa giúp dân vùng đặc khu Cù Lao Chàm ẢNH: ĐỨC THÀNH

Theo trung tá Thành, trong ngày 27.9, 14 cán bộ, chiến sĩ của đồn đã được chia thành 2 tổ để đến từng nhà dân, hỗ trợ chằng chống nhà cửa. Hiện tại, cơn bão số 10 chưa gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Bên cạnh các hoạt động tại Cù Lao Chàm, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 10.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã duy trì hệ thống đài thông tin tìm kiếm cứu nạn 24/24 và quản lý chặt chẽ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Tổng cộng, có 350 cán bộ, chiến sĩ và 52 phương tiện, bao gồm 8 tàu, 14 xuồng và 30 phương tiện khác, luôn trong trạng thái sẵn sàng trực chiến để ứng cứu khi cần thiết. Các chốt gác cũng được thiết lập tại các khu vực trọng yếu để ngăn chặn người dân và phương tiện ra biển trong thời gian cấm.

Trước đó, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã bắn pháo hiệu để thông báo về bão cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển và thực hiện lệnh cấm biển cho đến khi bão tan.

Ngoài ra, các đồn biên phòng tuyến biển cũng được chỉ đạo thống kê, kiểm đếm số người và phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động xa bờ, đồng thời sẵn sàng lực lượng và phương tiện để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.