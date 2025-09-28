Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10: Nhiều nơi ở Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, 1 người mất tích

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/09/2025 10:56 GMT+7

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, khiến các khu vực miền núi của TP.Đà Nẵng xảy ra hàng loạt điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông, một người mất tích.

Sáng 28.9, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng, cho biết đã có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (bão Bualoi).

Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đã triển khai sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân tại phường Hội An, xã Nam Giang và phường Hải Vân.

Tại xã Khâm Đức, một người dân bị mất tích. Các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương kiểm tra và xác minh thông tin.

Bão số 10: Nhiều nơi ở Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, 1 người mất tích- Ảnh 1.

Nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: C.X

Trên tuyến QL14G đi qua xã Ba và xã Đông Giang, đã có 3 điểm sạt lở với khoảng 40 m3 đất đá tràn xuống đường. Tương tự, trên QL40B, mặt đường bị sụt lún, nứt dọc tại Km 68+030 – Km 68+060.

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo và hạn chế phương tiện qua lại. Ngoài ra, tuyến đường này còn ghi nhận sạt lở taluy âm và taluy dương với khối lượng đất đá lên tới 800 m3.

Tuyến đường ĐT6189 cũng bị sạt lở khoảng 120 m3 đất đá nền đường tại đoạn Km 14+150 – Km 14+500.

Tại xã Phước Chánh, hơn 70 m đường đã bị hư hỏng và chia cắt do khoảng 100 m3 đất đá tràn xuống. Mưa lớn cũng làm hư hại 7 ha lúa và hoa màu, 22 trụ điện bị hư hỏng.

Theo báo cáo, trong 24 giờ qua các sông trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã có dao động mạnh và xuất hiện đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ các sông ở mức dưới báo động 1 (BĐ1), riêng tại Ái Nghĩa mực nước đỉnh lũ 6,58 m trên mức BĐ1; Hội An cũng trên BĐ1.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn, sông Hàn và sông Tam Kỳ đang xuống chậm và ở mức dưới BĐ1.

Bộ đội Biên phòng bắn pháo hiệu, cảnh báo khẩn cấp bão số 10 áp sát

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP.Đà Nẵng. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP.Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 100%).

Tin liên quan

Bão số 10: Cây xanh ở Đà Nẵng ngã đè ô tô, 6 người mắc kẹt trong xe

Bão số 10: Cây xanh ở Đà Nẵng ngã đè ô tô, 6 người mắc kẹt trong xe

Do ảnh hưởng mưa gió của bão số 10 (bão Bualoi), một cây xanh ở TP.Đà Nẵng bật gốc đè trúng ô tô 7 chỗ chở 6 người, cảnh sát nỗ lực cưa cắt cây, giải cứu các nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 Đà Nẵng sụt lún Sạt lở mất tích bão bualoi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận