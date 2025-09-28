Bão số 10: Nhiều nơi ở Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, 1 người mất tích

Sáng 28.9, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Đà Nẵng, cho biết đã có báo cáo nhanh về tình hình triển khai công tác phòng, chống bão số 10 (bão Bualoi).
Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đã triển khai sơ tán khẩn cấp 61 hộ dân tại phường Hội An, xã Nam Giang và phường Hải Vân.
Tại xã Khâm Đức, một người dân bị mất tích. Các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương kiểm tra và xác minh thông tin.
Trên tuyến QL14G đi qua xã Ba và xã Đông Giang, đã có 3 điểm sạt lở với khoảng 40 m3 đất đá tràn xuống đường. Tương tự, trên QL40B, mặt đường bị sụt lún, nứt dọc tại Km 68+030 – Km 68+060.
Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo và hạn chế phương tiện qua lại. Ngoài ra, tuyến đường này còn ghi nhận sạt lở taluy âm và taluy dương với khối lượng đất đá lên tới 800 m3.
Tuyến đường ĐT6189 cũng bị sạt lở khoảng 120 m3 đất đá nền đường tại đoạn Km 14+150 – Km 14+500.
Tại xã Phước Chánh, hơn 70 m đường đã bị hư hỏng và chia cắt do khoảng 100 m3 đất đá tràn xuống. Mưa lớn cũng làm hư hại 7 ha lúa và hoa màu, 22 trụ điện bị hư hỏng.
Theo báo cáo, trong 24 giờ qua các sông trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã có dao động mạnh và xuất hiện đợt lũ nhỏ, đỉnh lũ các sông ở mức dưới báo động 1 (BĐ1), riêng tại Ái Nghĩa mực nước đỉnh lũ 6,58 m trên mức BĐ1; Hội An cũng trên BĐ1.
Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn, sông Hàn và sông Tam Kỳ đang xuống chậm và ở mức dưới BĐ1.
Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP.Đà Nẵng. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP.Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 100%).
