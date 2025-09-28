Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi băng qua đoạn ngập ở Huế

Sáng 28.9, tin từ UBND P.An Cựu (TP.Huế) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn mất tích tại đường Nguyễn Hữu Cảnh chiều qua.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan để bàn giao thi thể cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân ẢNH: BÌNH THIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 27.9, anh Nguyễn Duy Hùng (40 tuổi) và vợ là chị Dương Thị Huệ (đang thuê trọ tại kiệt đường Nguyễn Đức Cảnh, P.An Cựu) đi bộ ra bến xe để về Thanh Hóa. Thời điểm trên tuyến đường này bị ngập, nhiều nơi nước cao gần 1 m, khi ra đến đầu kiệt 46 Nguyễn Đức Cảnh thì chị Huệ sẩy chân, trôi theo dòng nước rồi mất tích.

Sau khi chị Huệ bị nước cuốn, người dân địa phương hỗ trợ anh Hùng khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ cho nạn nhân nhưng bất thành. Đến khoảng 18 giờ, anh Hùng liên hệ cơ quan chức năng để nhờ cứu hộ. Nhận được tin báo, lực lượng PC07 phối hợp Công an P. An Cựu đang tổ chức tìm kiếm người vợ mất tích, đồng thời đưa anh Hùng về trụ sở Công an P.An Cựu nghỉ tạm.

Lãnh đạo UBND P.An Cựu cho biết, vợ chồng anh Hùng thuê trọ tại P.An Cựu được vài tháng. Chiều qua (27.9), do có việc cần về quê gấp nên họ đã lội qua đoạn ngập nước và người vợ đã bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng P.An Cự dùng ghe sơ tán người dân ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: BÌNH THIÊN

Bão số 10: Người vợ bị nước cuốn trôi trước mặt chồng tại điểm ngập lụt

Theo ghi nhận, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.An Cựu, TP.Huế có vị trí khá thấp trũng, thường xuyên ngập úng sau những trận mưa lớn. Tại đây có rất đông người lao động và sinh viên ở trọ. Tối 27.9, do mưa lớn khiến tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và một số tuyến đường thấp trũng ngập nặng, có khu vực ngập lụt gần 1 m, nước chảy xiết.

Sau khi nắm được thông tin, Công an P.An Cựu đã bố trí lực lượng, phương tiện đến khu vực ngập lụt để di dời các hộ dân và một số tài sản của người dân đến nơi an toàn. Tại một số khu vực có dòng nước chảy xiết, cán bộ công an phải dùng dây thừng buộc chặt vào các vị trí cố định mới vượt qua.