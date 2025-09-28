Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10: TP.Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 10 giờ hôm nay

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
28/09/2025 08:20 GMT+7

Để đảm bảo an toàn cho người dân trước ảnh hưởng của bão số 10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 28.9.

Sáng 28.9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế đã gửi văn bản đến các cơ quan, đoàn thể, UBND các phường, xã về việc cảnh báo hạn chế ra đường khi gió lớn trong bão số 10 (bão Bualoi).

Theo thông tin từ văn bản, do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 28.9 vùng ven biển TP.Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, mưa to, đến rất to, đặc biệt các xã, phường ven biển như Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vĩnh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú; nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Bão số 10: TP.Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 10 giờ hôm nay- Ảnh 1.

Một ngôi nhà ở xã Quảng Điền TP.Huế bị tốc mái

ẢNH: TIN TỨC QUẢNG ĐIỀN

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 28.9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến bão tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền người dân tại địa bàn mình quản lý, phòng tránh bão đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.

Các đơn vị, địa phương, người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa bão, trên các phương tiện thông tin đại chúng (Hue-S, Facebook, Trang thông tin phòng chống thiên tai thành phố, Đài Khí tượng thủy văn thành phố). Các trường hợp khẩn cấp gọi tổng đài 112 để được hỗ trợ.

Bão số 10: TP.Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 10 giờ hôm nay- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở đường Nguyễn Hữu Cảnh

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng nay (28.9), tại TP.Huế vẫn mưa to kèm gió, một số nơi thấp trũng xuất hiện ngập úng, đã ghi nhận các thiệt hại ban đầu.

Trong đó tại các xã Quảng Điền, Đan Điền đang thống kê thiệt hại tài sản do gió làm tốc mái nhà, trường học. 

Đáng chú ý, tối qua 27.9, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh P.An Cự, TP.Huế, nước lũ dâng lên đã cuốn trôi 1 người phụ nữ. Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là người Thanh Hóa, thuê nhà ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Lực lượng chức năng xuyên đêm để tìm kiếm nạn nhân. 

Ở xã Chân Mây - Lăng Cô (TP.Huế), để tránh sạt lở do bão số 10, chính quyền xã đang khẩn trương di dời hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Phú Gia.

Bão số 10 (bão Bualoi) di chuyển rất nhanh, gây mưa lớn đến hết tháng 9

Các địa phương tại TP.Huế cũng đã rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão với 10.132 hộ (32.697 nhân khẩu) liên quan. Đối với phòng tránh bão số 10, TP.Huế đã sẵn sàng phương án di dời 3.038 hộ (9.977 nhân khẩu), tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá.

