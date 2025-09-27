Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Huế: Người dân 'dời' ô tô lên cao, gia cố nhà cửa phòng bão số 10

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/09/2025 17:58 GMT+7

Mưa lớn trước khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ vào đất liền đã khiến nhiều tuyến đường thấp trũng trong nội đô TP.Huế bị ngập úng, trong chiều 27.9 nhiều người dân đưa ô tô đến các khu vực cao ráo và tập trung gia cố, chằng chống nhà cửa để tránh thiệt hại...

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 27.9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), tại TP.Huế đã có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường thấp trũng ngập úng.

Để tránh thiệt hại tài sản, nhiều người dân chủ động kê cao đồ đạc, đưa ô tô đến các vị trí cao ráo để tránh trú. Tại các địa phương ven biển và biên giới, lực lượng quân đội và công an cũng đang tất bật hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, thu hoạch lúa...

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại TP.Huế trước bão số 10:

Huế mưa lớn, người dân chằng chống nhà cửa, đưa ô tô đến vị trí cao - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường tại TP.Huế ngập úng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế mưa lớn, người dân chằng chống nhà cửa, đưa ô tô đến vị trí cao - Ảnh 2.

Cảnh nước ngập tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.An Cựu chiều 27.9

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế mưa lớn, người dân chằng chống nhà cửa, đưa ô tô đến vị trí cao - Ảnh 4.

Người dân đưa xe đến các vị trí cao để tránh trú

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế mưa lớn, người dân chằng chống nhà cửa, đưa ô tô đến vị trí cao - Ảnh 5.

Nước tràn vào một nhà dân ở xã Phú Hồ, TP.Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế mưa lớn, người dân chằng chống nhà cửa, đưa ô tô đến vị trí cao - Ảnh 6.

Người dân bơm nước vào bao chứa để gia cố mái nhà

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế mưa lớn, người dân chằng chống nhà cửa, đưa ô tô đến vị trí cao - Ảnh 7.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Quảng Nhâm giúp người dân thôn Hợp Thượng, xã A Lưới 3 thu hoạch lúa

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Huế cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động ứng phó. Các đơn vị tuyến biển đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu. Đến nay, toàn bộ 1.121 phương tiện với 8.073 lao động trên địa bàn đã vào khu vực tránh trú an toàn. 

Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân gia cố, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ.

Huế mưa lớn, người dân chằng chống nhà cửa, đưa ô tô đến vị trí cao - Ảnh 8.

Tàu thuyền của ngư dân vào khu vực tránh trú an toàn

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trên tuyến biên giới, các đồn biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ hè thu; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án ứng phó.

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng; sẵn sàng phối hợp di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ứng phó bão số 10 (bão Bualoi): Quân đội huy động hơn 240.000 người, 4.000 phương tiện

Theo chỉ đạo của UBND TP.Huế, các địa phương đang rà soát, cập nhật phương án di dời 10.132 hộ (32.697 nhân khẩu), tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng nguy cơ cao.

Tin liên quan

Ứng phó bão số 10: Vùng cao Đà Nẵng cảnh giác, sẵn sàng sơ tán

Ứng phó bão số 10: Vùng cao Đà Nẵng cảnh giác, sẵn sàng sơ tán

Để ứng phó bão số 10 (bão Bualoi), TP.Đà Nẵng yêu cầu không lơ là, chủ quan. Đặc biệt, tại các xã vùng cao, lực lượng chức năng đã về tận thôn bản để hỗ trợ người dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng sơ tán.

Khám phá thêm chủ đề

Ngập úng bão số 10 bão bualoi mưa lớn TP.Huế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận