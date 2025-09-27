Huế: Người dân 'dời' ô tô lên cao, gia cố nhà cửa phòng bão số 10

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 27.9, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), tại TP.Huế đã có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường thấp trũng ngập úng.



Để tránh thiệt hại tài sản, nhiều người dân chủ động kê cao đồ đạc, đưa ô tô đến các vị trí cao ráo để tránh trú. Tại các địa phương ven biển và biên giới, lực lượng quân đội và công an cũng đang tất bật hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, thu hoạch lúa...

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại TP.Huế trước bão số 10:

Mưa lớn khiến một số tuyến đường tại TP.Huế ngập úng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cảnh nước ngập tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.An Cựu chiều 27.9 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân đưa xe đến các vị trí cao để tránh trú ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nước tràn vào một nhà dân ở xã Phú Hồ, TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Người dân bơm nước vào bao chứa để gia cố mái nhà ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Quảng Nhâm giúp người dân thôn Hợp Thượng, xã A Lưới 3 thu hoạch lúa ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Huế cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động ứng phó. Các đơn vị tuyến biển đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu. Đến nay, toàn bộ 1.121 phương tiện với 8.073 lao động trên địa bàn đã vào khu vực tránh trú an toàn.

Đồng thời, huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân gia cố, chằng chống nhà cửa trước khi bão số 10 đổ bộ.

Tàu thuyền của ngư dân vào khu vực tránh trú an toàn ẢNH: BÌNH THIÊN

Trên tuyến biên giới, các đồn biên phòng tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ hè thu; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án ứng phó.

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố duy trì 380 cán bộ, chiến sĩ cùng 28 phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập úng; sẵn sàng phối hợp di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Huế, các địa phương đang rà soát, cập nhật phương án di dời 10.132 hộ (32.697 nhân khẩu), tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng nguy cơ cao.