Ứng phó bão số 10: Vùng cao Đà Nẵng cảnh giác, sẵn sàng sơ tán

Bố trí lực lượng về tận thôn bản hỗ trợ ứng phó bão số 10

Sáng nay 27.9, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn xã A Vương đã họp triển khai công tác phòng chống bão, quán triệt phương châm "4 tại chỗ".

Ngoài ra, lực lượng ứng phó cũng bố trí về 16 thôn kiểm tra, hỗ trợ chằng chống trụ sở, điểm trường, nhà dân; thúc đẩy thu hoạch nốt khoảng 25 ha lúa còn ngoài đồng.

Xã La Dêê chốt chặn tại tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao ẢNH: NGỌC THƠM

Đáng chú ý, đối với thôn A'ur nằm sâu trong rừng (gần 15 km), giáp với TP.Huế, dự đoán sẽ ảnh hưởng lớn của cơn bão, lãnh đạo xã đã liên lạc với trưởng thôn quán triệt công tác chủ động phòng chống bão để đảm bảo an toàn cho 23 hộ dân với 186 khẩu.

"Lãnh đạo xã yêu cầu không để người dân vào rừng, ra sông suối, kiểm tra chằng chống điểm trường thôn, sẵn sàng sơ tán khi mưa lớn kéo dài và xảy ra sạt lở", ông Quân nói.

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, cho hay trước diễn biến phức tạp của bão số 10, lực lượng trực bão đã được phân công túc trực 24/24. Các tuyến đường nguy cơ sạt lở cao được chốt chặn, cảnh báo từ sớm. "Nếu mưa lớn, chúng tôi sẽ tổ chức di dời ngay người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ưu tiên bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bà con", ông Bùi Thế Anh nói.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng của bão số 10, trong ngày 27.9, nhiều địa phương ở phía nam TP.Đà Nẵng mưa trắng trời.

Tại P.Tam Kỳ, tuyến đường Hùng Vương, Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng… và một số đoạn đường, khu vực thấp trũng nước ngập có nơi ngập đến nửa bánh xe.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã ký ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trên toàn thành phố chủ động ứng phó bão số 10.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, bão số 10 đã đi vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14 và có khả năng mạnh thêm.

Đường Huỳnh Thúc Kháng bị ngập sâu, phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn ẢNH: TAM KỲ

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh khoảng 35 km/giờ (gấp 2 lần tốc độ di chuyển của các cơn bão thông thường), cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; hoàn lưu bão gây mưa lớn cho TP.Đà Nẵng.

Vì vậy, thành phố yêu cầu không được lơ là, chủ quan, nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó bão số 10 với tinh thần quyết liệt "từ sớm, từ xa"; chủ động các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

UBND TP.Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ đội biên phòng, Sở Nông nghiệp - Môi trường và địa phương kiểm đếm 100% tàu thuyền, thông báo kịp thời diễn biến bão; hướng dẫn về nơi trú tránh an toàn, có thể hạn chế hoặc cấm biển tùy tình hình.

Hiện TP.Đà Nẵng đang có 4 tàu đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão số 10.

Thành phố cũng yêu cầu lập chốt tại điểm sạt lở, ngầm tràn, nghiêm cấm qua lại; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ để di dời dân khẩn cấp. Sở GD-ĐT, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của bão, mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương (đặc biệt lưu ý các xã, phường có nguy cơ sạt lở) để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29.9.