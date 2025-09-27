Ứng phó bão số 10: Đà Nẵng căng mình chống ngập, cấp tập gọi tàu vào bờ

Ra quân tổng vệ sinh, phòng ngừa ngập úng

Sáng nay 27.9, do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi) đang tiến vào đất liền, trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên tiếp có mưa vừa, có nơi mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, một số nơi trên 60 mm. Trong 24 - 48 giờ tới, dự báo toàn TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 350 mm. Nguy cơ ngập úng cục bộ ở các phường trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê, An Hải, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Xuân… với độ sâu 0,1 - 0,5 m; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn và ngập lụt ở mức 1 - 2.

Trước tình hình mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, sáng nay 27.9 UBND P.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) đã phát động lễ ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2025.

Người dân và các đoàn thể ở P.Hải Châu ra quân tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh phòng chống ngập úng ẢNH: Đ.X

Hơn 300 người dân địa phương cùng các công nhân môi trường, các đoàn thể tham gia phát quang cây cỏ, khơi thông dòng chảy, nạo vét cống rãnh, hạn chế ngập úng trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND P.Hải Châu, nhấn mạnh hoạt động này vừa mang ý nghĩa tuyên truyền vừa góp phần giải quyết bài toán ngập úng, rác thải và hạ tầng đô thị cũ kỹ tại khu vực trung tâm.

Theo ông Duy, đến nay phường đã nạo vét bùn tại 30 tuyến kiệt hẻm và 18 tuyến cống theo kế hoạch, tiếp tục xử lý tại 7 tuyến kiệt khác theo phản ánh của người dân.

Lực lượng cơ sở kiểm tra hệ thống thoát nước, tháo dỡ vật che miệng cống để nước mưa thoát nhanh hơn ẢNH: Đ.X

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động khi có tình huống xảy ra.

Theo thống kê đến 11 giờ trưa nay 27.9, toàn thành phố có hơn 4.100 tàu cá với khoảng 21.000 lao động. Trong đó, hơn 250 tàu với khoảng 3.800 lao động đang hoạt động trên biển (gồm 72 tàu ven bờ, 82 tàu vùng lộng, hơn 100 tàu thuyền khu vực Hoàng Sa và Trường Sa, 1 tàu ở vịnh Bắc bộ). Đã có 3.891 tàu vào neo đậu tại bờ.

Ngư dân cùng lực lượng chức năng phối hợp chằng buộc phương tiện tại âu thuyền Thọ Quang ẢNH: Đ.X

Đài Thông tin tìm kiếm cứu nạn Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng và các đơn vị tuyến biển thường xuyên phát tin dự báo, thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão. Đồng thời kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức bắn pháo hiệu thông báo bão và cấm biển cho đến khi bão tan.

Tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, nơi tập trung số lượng lớn tàu thuyền về tránh bão, cán bộ và chiến sĩ biên phòng phối hợp địa phương tuyên truyền, sắp xếp, hướng dẫn ngư dân chằng buộc phương tiện chắc chắn, tránh va đập khi gió bão mạnh.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân kéo tàu lên bờ, bảo vệ tài sản ẢNH: Đ.X

Hiện các lực lượng biên phòng vẫn đang duy trì liên lạc thường xuyên với chủ tàu, kêu gọi ngư dân khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn; sẵn sàng phương tiện, nhân lực cho nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trước đó, chiều qua 26.9, UBND TP.Đà Nẵng họp khẩn bàn công tác ứng phó bão số 10 (bão BuaLoi) dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng. Địa phương ghi nhận mưa lớn đã xuất hiện ở vùng núi, song dung tích hồ thủy lợi, thủy điện vẫn thấp. Thành phố hiện có hơn 4.300 ha lúa, thủy sản với 2.380 lồng bè cần chủ động trước nguy cơ ngập lụt.

Công an TP.Đà Nẵng điều động ca nô cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền lưu động, hướng dẫn ngư dân neo đậu phương tiện an toàn ẢNH: Đ.X

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng lưu ý, dự báo bão số 10 ảnh hưởng đến TP.Đà Nẵng không lớn nhưng tuyệt đối không chủ quan. Các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương thông tin để nhân dân biết, chằng chống nhà cửa, trường học, công trình xây dựng; chủ động phòng ngừa sạt lở, lũ quét ở vùng núi và các tuyến giao thông trọng điểm.