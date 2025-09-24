Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng kiên quyết xử lý tình trạng nước thải tràn ra biển

Ngọc Thơm
Ngọc Thơm
24/09/2025 17:30 GMT+7

Trước tình trạng nước thải và mùi hôi thường xuyên xuất hiện tại các khu vực ven biển, đặc biệt là sau những cơn mưa lớn, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu kiểm tra, xử lý triệt để vấn đề này.

Chiều 24.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã ký ban hành gửi các sở, ban ngành cùng một số địa phương về việc xử lý mùi hôi và nước thải tràn ra biển tại khu vực ven biển phía đông TP.Đà Nẵng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải lắp đặt các thiết bị ngăn mùi kết hợp nâng cao độ hố ga tại khu vực thường tập trung đông người, đoạn xung quanh công viên Biển Đông, các bãi tắm số 1, 2, 3 và nhà hàng Mỹ Hạnh.

Đà Nẵng quyết liệt xử lý tình trạng nước thải tràn ra biển - Ảnh 1.

Thời gian qua, tình trạng lén lút xả chất thải ra biển đã gây ra hình ảnh phản cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển Đà Nẵng

ẢNH: NGỌC THƠM

Cùng với đó, Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên sẽ phối hợp UBND các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn và Công ty Thoát nước và xử lý nước thải để khẩn trương rà soát toàn bộ các vị trí đấu nối thoát nước, xác định tỷ lệ đấu nối, đánh giá mạng lưới thoát nước và hiệu quả hạng mục thoát nước riêng khu vực cửa xả Mỹ An, Mỹ Khê.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tỷ lệ đấu nối, chất lượng đấu nối phải được các bên xác nhận bằng biên bản hiện trường. Đồng thời, BQL dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nhằm hoàn thiện công tác đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước riêng trong phạm vi dự án, hoàn thành trước ngày 31.10.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng nước thải tràn ra biển là do một lượng lớn nước thải chưa được đấu nối vào hệ thống riêng, cùng với bùn và rác thải tích tụ trong cống sau những trận mưa đầu mùa. Tình trạng này đã gây nên hình ảnh phản cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển.

Để giải quyết tận gốc vấn đề, UBND TP.Đà Nẵng giao Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các phường và đơn vị liên quan để kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các trường hợp xả nước thải chưa qua xử lý, không đấu nối, hoặc cố tình để nước thải tràn ra biển sẽ bị xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các phường có trách nhiệm quản lý và có chế tài cụ thể để kiểm soát chặt chẽ các hộ kinh doanh ăn uống vỉa hè, kịp thời xử lý các trường hợp đổ trực tiếp chất thải vào các cửa thu nước mưa...

