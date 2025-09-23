Đà Nẵng siết chặt phòng tuyến, lực lượng vũ trang sẵn sàng ứng phó mưa bão

Công điện khẩn ứng phó mưa bão

Ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn bộ sở, ban, ngành, UBND xã, phường, lực lượng công an, quân sự, biên phòng… tập trung cao độ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng trực chiến 24/24, sẵn sàng ứng phó mưa bão ẢNH: H.Đ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm, miền Trung sẽ là tâm điểm mưa bão. Không chỉ bão và áp thấp nhiệt đới, các đợt không khí lạnh kết hợp hoàn lưu có thể gây mưa lớn kéo dài, dẫn đến ngập úng ở đô thị, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi.

Trong bối cảnh đó, chính quyền TP.Đà Nẵng đã quán triệt tinh thần chủ động, không để bị bất ngờ, triển khai đồng bộ phương án phòng chống thiên tai, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt.

Trên thực tế, ngay cả khi bão số 5 Kajiki hồi tháng 8 ít ảnh hưởng đến TP.Đà Nẵng, lực lượng vũ trang thành phố vẫn triển khai đầy đủ phương án, từ trực chiến tại các đơn vị cơ sở đến bố trí quân số, phương tiện tại cảng cá, ven biển.

Trong đợt ứng phó bão số 5, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tại P.An Hải và cảng cá Thọ Quang, biểu dương tinh thần chủ động của bộ đội.

Đại tá Trần Hữu Ích (bên phải) kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó mưa bão tại các xã, phường

ẢNH: H.Đ

Đại tá Ích nhấn mạnh: "Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; phải nắm chắc số hộ dân ở vùng trũng thấp, ven biển để kịp thời hỗ trợ, di dời khi có tình huống xấu".

Để ứng phó bão Ragasa (bão số 9), ngày 23.9, đại tá Trần Hữu Ích tiếp tục chỉ đạo các đơn vị ven biển bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, dụng cụ cứu hộ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở nắm chắc số hộ dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển để chủ động di dời đến nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng gia cố trang thiết bị, kiểm tra phương tiện cứu hộ, cứu nạn trước sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ ẢNH: H.Đ

Để bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền, đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu Bộ đội biên phòng tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân gia cố phương tiện, chằng chống tàu thuyền, kiên quyết không để tàu thuyền ra khơi khi bão đổ bộ.

Tại cuộc họp với Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Ban quản lý cảng cá Sơn Trà, đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh sự phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, không để sơ hở, tránh rủi ro đáng tiếc cho ngư dân: "Các lực lượng phải bám sát phương châm "4 tại chỗ", duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân".

Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 sẵn sàng lên đường

Theo đại tá Trần Quang Chánh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, lực lượng vũ trang thành phố đã xây dựng nhiều phương án cụ thể, thành lập các tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở thường xuyên kiểm tra tại các điểm xung yếu.

TP.Đà Nẵng cũng hiệp đồng chặt chẽ với Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng, sẵn sàng tăng cường lực lượng và phương tiện khi có tình huống thiên tai lớn. Đặc biệt, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 được yêu cầu duy trì kíp trực cơ động, bảo dưỡng đồng bộ xe thiết giáp, chuẩn bị đầy đủ trang bị thông tin liên lạc. Nhiệm vụ đặt ra cho đơn vị là sẵn sàng cơ động cứu hộ, mở đường, sơ tán dân khi có ngập úng hoặc sạt lở nghiêm trọng.

Xe thiết giáp luôn ở trạng thái sẵn sàng cơ động mở đường, sơ tán dân khi có ngập úng, sạt lở ẢNH: H.Đ

Trung tá Thái Hồ Quang Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699, khẳng định: "Đây là mệnh lệnh chiến đấu trong thời bình. Cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm, không ngại gian khổ, sẵn sàng cơ động cứu dân khi có lệnh".

Lực lượng vũ trang cơ sở kiểm tra tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có mưa bão ẢNH: H.Đ

Tháng 10 và 11 được dự báo là giai đoạn cao điểm mưa bão ở miền Trung. Trước tình hình đó, chính quyền TP.Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố liên tục phát đi thông báo, khuyến cáo người dân theo dõi sát thông tin dự báo khí tượng, chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm khi có lệnh, không quay lại khu vực rủi ro khi chưa được cho phép.

Sau siêu bão Ragasa, Biển Đông đón thêm cơn bão mạnh khác



