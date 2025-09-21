Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị bắt vì dùng ảnh nhạy cảm ép bạn gái cũ quan hệ tình dục

Huy Đạt
Huy Đạt
21/09/2025 10:50 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giam Nguyễn Duy Tuấn (quê Quảng Trị) vì dùng ảnh nhạy cảm để khống chế, ép bạn gái cũ quan hệ tình dục.

Ngày 21.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (28 tuổi, quê Quảng Trị, trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội cưỡng dâm, theo điểm b, khoản 2, điều 143 bộ luật Hình sự, do dùng ảnh nhạy cảm để ép bạn gái cũ quan hệ tình dục.

Bị bắt vì dùng ảnh nhạy cảm ép bạn gái cũ quan hệ tình dục - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn về tội cưỡng dâm

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 17.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của chị L.M.C (22 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại P.Ngũ Hành Sơn) về việc bị Tuấn dùng ảnh nhạy cảm để khống chế, buộc quan hệ tình dục.

Qua điều tra xác định, Tuấn và chị C. từng có quan hệ tình cảm, nhưng đã chia tay từ tháng 6.2025. Trong thời gian yêu nhau, Tuấn bí mật quay lại hình ảnh, video nhạy cảm của chị C. Sau khi chia tay, Tuấn nhiều lần dùng các hình ảnh này đe dọa, buộc chị C. phải làm theo yêu cầu, trong đó có việc ép buộc quan hệ tình dục.

Ngày 5.7 và 8.7, Tuấn đã 2 lần thực hiện hành vi cưỡng dâm chị C. tại khách sạn và phòng trọ của nạn nhân. Khám xét điện thoại của Tuấn, công an thu giữ nhiều hình ảnh, video "nóng" liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng hình ảnh riêng tư để khống chế, đe dọa.

quan hệ tình dục ảnh nhạy cảm cưỡng dâm bắt tạm giam bạn gái cũ
