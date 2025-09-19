Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Xử phạt 6 chủ phương tiện vi phạm khai thác hải sản trái phép

Huy Đạt
19/09/2025 11:10 GMT+7

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng vừa phát hiện, xử phạt 6 chủ phương tiện khai thác hải sản trái phép trong đợt cao điểm nhằm gỡ 'thẻ vàng' IUU.

Ngày 19.9, trung tá Bùi Huỳnh Tấn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hải Vân (Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính 6 chủ phương tiện vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

- Ảnh 1.

Lực lượng Đồn biên phòng Hải Vân lập biên bản đối với chủ tàu vi phạm

ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 14.9, Tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) của Đồn biên phòng Hải Vân phối hợp Hải đội biên phòng 2 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thì phát hiện 3 phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, tàu cá QNg-98890TS do ông Phùng Đình Tâm (47 tuổi, trú P.Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng và tàu QNg-98896TS do ông Phùng Đình Thái (43 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang cập mạn, vận chuyển thủy sản sang tàu QNa-00882TS của ông Lê Văn Tín (40 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi làm việc với các chủ tàu, lực lượng chức năng xác định các tàu cá này đều khai thác hải sản trái phép.

Trước đó, lực lượng biên phòng cũng đã phát hiện và xử phạt 3 chủ phương tiện khác có hành vi khai thác hải sản trái phép.

Trung tá Bùi Huỳnh Tấn cho biết, đợt ra quân cao điểm phòng, chống khai thác IUU của lực lượng biên phòng nhằm hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5 sắp tới.

Tin liên quan

Phát hiện tàu cá dùng giã cào khai thác hải sản trái phép ở Quảng Trị

Bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá có hành vi khai thác hải sản trái phép trên biển.

Truy tố các vụ đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép

khai thác hải sản trái phép xử phạt Đồn Biên phòng Hải Vân IUU Thẻ vàng Đà Nẵng
