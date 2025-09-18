Đà Nẵng: Một resort ở bán đảo Sơn Trà bị phạt 366 triệu đồng

Ngày 18.9, thông tin từ Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Sơn Trà (địa chỉ ở Bãi Nam - Bãi Con tại bán đảo Sơn Trà, thuộc P.Sơn Trà) số tiền 366 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN-MT TP.Đà Nẵng), Công an P.Sơn Trà kiểm tra địa điểm kinh doanh của cơ sở Sơn Trà Resort, thuộc sở hữu của Công ty CP Sơn Trà.

Qua kiểm tra thực tế và kết quả làm việc với người đại diện Sơn Trà Resort, cơ quan chức năng kết luận cơ sở này vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Bán đảo Sơn Trà - TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Cụ thể, đơn vị này không có giấy phép môi trường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Tổng cộng 4 hành vi vi phạm nêu trên bị xử phạt tổng cộng 366 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Công ty CP Sơn Trà còn bị xử phạt bổ sung với hình thức đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Sơn Trà Resort, trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định.

Công ty CP Sơn Trà còn buộc phải khắc phục hậu quả tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong về hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại.