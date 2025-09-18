Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Một resort ở bán đảo Sơn Trà bị phạt 366 triệu đồng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
18/09/2025 13:36 GMT+7

UBND TP.Đà Nẵng xử phạt tổng cộng 336 triệu đồng đối với một resort ở bán đảo Sơn Trà vì các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm.

Ngày 18.9, thông tin từ Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Sơn Trà (địa chỉ ở Bãi Nam - Bãi Con tại bán đảo Sơn Trà, thuộc P.Sơn Trà) số tiền 366 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở NN-MT TP.Đà Nẵng), Công an P.Sơn Trà kiểm tra địa điểm kinh doanh của cơ sở Sơn Trà Resort, thuộc sở hữu của Công ty CP Sơn Trà.

Qua kiểm tra thực tế và kết quả làm việc với người đại diện Sơn Trà Resort, cơ quan chức năng kết luận cơ sở này vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Phạt 366 triệu đồng một resort ở bán đảo Sơn Trà vì 4 hành vi vi phạm- Ảnh 1.

Bán đảo Sơn Trà - TP.Đà Nẵng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Cụ thể, đơn vị này không có giấy phép môi trường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn. Tổng cộng 4 hành vi vi phạm nêu trên bị xử phạt tổng cộng 366 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, Công ty CP Sơn Trà còn bị xử phạt bổ sung với hình thức đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của Sơn Trà Resort, trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định.

Công ty CP Sơn Trà còn buộc phải khắc phục hậu quả tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong về hành vi không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại.

Tin liên quan

3 khách sạn hạng sang ven biển Đà Nẵng bị xử phạt hơn 900 triệu đồng

3 khách sạn hạng sang ven biển Đà Nẵng bị xử phạt hơn 900 triệu đồng

UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vì vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm, tổng mức phạt hơn 900 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Bán Đảo Sơn Trà xử phạt hành chính vi phạm môi trường An toàn thực phẩm Đà Nẵng Resort
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận