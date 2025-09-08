'Cam kết mạnh mẽ' của tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

Ngày 8.9, phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi được HĐND TP.Đà Nẵng bỏ phiếu bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn đã có bài phát biểu giàu cảm xúc cũng như thể hiện tính trách nhiệm của mình.

Tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng việc nhận công tác tại TP.Đà Nẵng là một vinh dự, tự hào và là cơ hội lớn đối với cá nhân ông. Bởi ông cho rằng, TP.Đà Nẵng là một địa phương rất giàu truyền thống học hành, truyền thống cách mạng.

"Với vị trí địa lý và dư địa phát triển lớn cũng như đang được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội mà Trung ương dành cho và những khó khăn, vướng mắc đang được tháo gỡ... sẽ là động lực tăng trưởng rất lớn cho Đà Nẵng trong thời gian tới", tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhận định.

Ông Phạm Đức Ấn chia sẻ, ông nhận thức rất rõ ràng về thách thức không nhỏ bởi thời gian tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là thời điểm kế hoạch 5 năm đầu tiên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phấn đấu cho sự phồn vinh, giàu mạnh của đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

Ông Phạm Đức Ấn, tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Tiếp tục xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại

TP.Đà Nẵng được Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn, trở thành một trục tăng trưởng có năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có vai trò tiên phong dẫn dắt các địa phương trong quá trình phát triển hiện đại; là trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia; tiên phong trong các lĩnh vực như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển và yêu cầu triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do.

Trong khi đó, thành phố vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là những vướng mắc tồn tại vẫn chưa được tháo gỡ toàn diện, triệt để; những khó khăn trong giai đoạn đầu sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính cũng như vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu kiến tạo và phát triển; đời sống của nhân dân một số vùng còn khó khăn, thiên tai, dịch bệnh luôn thường trực.

"Tuy nhiên, với những kinh nghiệm và năng lực của cá nhân, với tâm thế sẵn sàng, sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc cùng với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giàu kinh nghiệm, tâm huyết, tôi xin cam kết mạnh mẽ sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố đoàn kết đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm của mỗi cá nhân... Sẵn sàng dấn thân trên tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng và thực tế cuộc sống", tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nói.

Cho biết sẽ thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và tiếp tục xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, đảm bảo an sinh xã hội…, tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cũng cam kết tiếp tục tập trung xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, những vướng mắc; khơi thông mọi nguồn lực của thành phố; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do…

Tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (thứ 3 từ phải sang) nhận hoa chúc mừng ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Phạm Đức Ấn cũng cho biết sẽ nâng cao hiệu quả điều hành thu chi ngân sách đầu tư công; phấn đấu chỉ tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, ông Phạm Đức Ấn sẽ cùng tập thể UBND thành phố kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, triển khai các giải pháp trọng tâm, đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét trong tiến trình phát triển của thành phố, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của các vị đại biểu HĐND, nhân dân và cử tri TP.Đà Nẵng.