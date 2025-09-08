Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
08/09/2025 10:34 GMT+7

HĐND TP.Đà Nẵng bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Sáng nay 8.9, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nhận nhiệm vụ mới đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết (vừa được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

Tiếp đó, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng bỏ phiếu kín, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đối với ông Phạm Đức Ấn, với kết quả 81/82 phiếu thông qua. 

Các đại biểu cũng thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khóa 10 nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Đức Ấn. 

Ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng- Ảnh 1.

Tân Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: HOÀNG SƠN

Với việc được HĐND TP.Đà Nẵng bầu làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn sẽ thay thế ông Lương Nguyễn Minh Triết điều hành chính quyền TP.Đà Nẵng trong thời gian tới.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970; quê quán xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông Ấn trình độ chuyên môn: cử nhân luật kinh tế, cử nhân ngân hàng - tài chính, thạc sĩ quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Đức Ấn là cán bộ trưởng thành từ ngành ngân hàng, từng giữ các chức vụ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hưng Yên; Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Tổng giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB); Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 5.2020, ông Phạm Đức Ấn là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trước khi được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 10.12.2024.

Trước đó, vào chiều 6.9, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động và chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị này, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết việc điều động, chỉ định nhằm kịp thời kiện toàn và bổ sung lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý kinh tế cho thành phố trong bối cảnh Đà Nẵng đang tiên phong trong quá trình phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế.

"Ban Bí thư đã thống nhất điều động và chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh là cán bộ có kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý kinh tế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026", ông Lê Minh Hưng nói.

