3 khách sạn hạng sang ven biển Đà Nẵng bị xử phạt hơn 900 triệu đồng

Sáng 16.9, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố, đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vì vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm.

Trước đó, đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an P.Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của cơ sở ELC Hotel tại số 424 Võ Nguyên Giáp.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp ven biển Đà Nẵng ẢNH: THANH NIÊN

Khách sạn ELC Đà Nẵng là đơn vị vận hành, điều hành hoạt động ELC Hotel, thuộc chi nhánh Công ty TNHH Thanh Thúy (có trụ sở tại Lâm Đồng).

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở này có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở có hành vi thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý; không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật...

Cơ quan chức năng cũng xác định cơ sở này báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn. Đồng thời, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn…

Với những vi phạm này, UBND TP.Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Thanh Thúy số tiền 264 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng xử phạt Công ty TNHH Binitis (số 3 đường Nguyễn Văn Linh, P.Hải Châu) 90 triệu đồng. Kiểm tra địa điểm kinh doanh Vanda Hotel (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Binitis), cơ quan chức năng xác định cơ sở này có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng cũng vừa xử phạt hành chính số tiền 564 triệu đồng đối với khách sạn Chicland Danang Beach Hotel (trên đường Võ Nguyên Giáp) thuộc sở hữu của Công ty CP Chic-Land.