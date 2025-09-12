Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng được thực hiện ra sao?

Ngày 12.9, tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030, ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã cung cấp một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự cho đại hội.

Theo ông Hùng, trên cơ sở Kết luận số 150 của Bộ Chính trị về công tác nhân sự tại các địa phương hợp nhất, sáp nhập cùng Chỉ thị số 45, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành các bước xây dựng đề án nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì cuộc họp báo vào sáng 12.9 để thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN





Đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý

Theo định hướng, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan lãnh đạo chủ chốt phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị khóa XIII và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ, năng lực lãnh đạo, phẩm chất chính trị được đặt ra rõ ràng, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có bản lĩnh, vừa có năng lực thực tiễn.

Theo đó, về số lượng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ gồm 75 ủy viên, trong đó có 73 người tái cử và 2 người tham gia lần đầu (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Chánh án TAND thành phố).

Ban Thường vụ Thành ủy gồm 23 người, trong đó Thành ủy có 1 Bí thư và 5 Phó bí thư; trước mắt, có 4 Phó bí thư Thành ủy.

Đối với cơ quan dân cử và hành chính, HĐND thành phố dự kiến có 4 Phó chủ tịch, UBND thành phố có 8 Phó chủ tịch; Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có 1 Phó trưởng đoàn.

Cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cụ thể như sau: khối Đảng có 12 người; khối chính quyền 32 người; khối Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội 4 người; khối nội chính và lực lượng vũ trang 6 người; khối đảng ủy trực thuộc Thành ủy 3 người; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy 2 người; đảng ủy phường/xã trực thuộc Thành ủy 16 người.

Đáng chú ý, tỉ lệ cán bộ nữ đạt 20% (15/75), vượt yêu cầu tối thiểu 15%; cán bộ có trình độ khoa học – công nghệ chiếm 5,33%; cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt 5,3%. Tuy nhiên, tỉ lệ cán bộ trẻ (dưới 42 tuổi) mới chỉ chiếm 1,33%, thấp hơn mục tiêu phấn đấu từ 10% trở lên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có 14 thành viên, gồm Chủ nhiệm, 4 Phó chủ nhiệm và 9 ủy viên chuyên trách.

Ông Nguyễn Trọng Hùng cho biết thêm, hiện nay Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan đang tiến hành thẩm tra, thẩm định nhân sự trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra để kịp thời công bố tại Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Không nhận hoa chúc mừng đại hội

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy, Đại hội, thông tin đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (16-18.9) tại hội trường Trường Chính trị thành phố. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất không nhận hoa chúc mừng đại hội.

Hội trường Trường Chính trị TP.Đà Nẵng – nơi diễn ra Đại hội Đại biểu các cơ quan đảng TP.Đà Nẵng (vào đầu tháng 8 vừa qua) tiếp tục là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Hoàng, quyết định này được đưa ra dựa trên tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu các địa phương tổ chức đại hội phải đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và chống lãng phí.

"Dù chưa có quy định chỉ đạo thống nhất từ Trung ương nhưng tại cuộc họp ngày 9.9, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thảo luận và thống nhất không nhận hoa chúc mừng. Số lượng đại biểu, các cơ quan Trung ương và khách mời khá đông, nếu nhận hoa thì số lượng nhiều sẽ không phù hợp với tinh thần chống lãng phí và không phô trương của Chỉ thị 45", ông Hoàng nói.

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc". Phương châm hành động là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Tính đến ngày 31.8, Đảng bộ TP.Đà Nẵng có 97 đảng bộ trực thuộc Thành ủy và chi bộ đặc khu Hoàng Sa (thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ, UBND thành phố), với tổng số 139.534 đảng viên.

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận - Thành ủy Đà Nẵng, cho biết đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Đà Nẵng.

Theo bà Dung, đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong 5 năm đến, tầm nhìn đến năm 2045.

"Đây cũng là dịp thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị hiện đại, sinh thái, văn minh, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực miền Trung - Tây nguyên", bà Huỳnh Thị Thùy Dung nói.