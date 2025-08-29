Bắt Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Tối 29.8, Bộ Công an cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã phát hiện hành vi đưa và nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu thu được, ngày 28.8, C01 đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Thu Liễu, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Việt Hà, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm; Trần Thị Lựu, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đậu Thị Giang (31 tuổi, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) và Nguyễn Thanh Uyên (33 tuổi, trú xã Hát Môn, Hà Nội) về tội đưa hối lộ.

Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Quách Thị Trà My (33 tuổi, trú P.Hà Đông, Hà Nội), Trần Thị Quỳnh Trang (33 tuổi, trú P.Việt Hưng, Hà Nội) về tội đưa hối lộ. Hai bị can này không bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bởi đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an trong vụ án khác.

Đồng thời, C01 cũng ra lệnh khám xét 15 địa điểm gồm chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế và các địa phương.

Theo Bộ Công an, các quyết định và lệnh tố tụng đối với 10 bị can đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn ngày 29.8 và được C01 tống đạt, thực thi theo quy định.

Hiện, C01 đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 7 vừa qua, C01 đã khởi tố 18 bị can. Trong đó, C01 khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; ông Nguyễn Hùng Long, cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; ông Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; bà Lê Thị Hiên, cựu chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; bà Nguyễn Thị Minh Hải, cựu Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C01 khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Hoàng, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (cựu Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm); ông Phạm Văn Hinh, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; bà Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; ông Lã Thái Bình, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; ông Đinh Cao Cường, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; bà Phạm Tuyết Mai, viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm); ông Phạm Duy Bình, cựu chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; bà Nguyễn Thị Minh, chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; ông Lê Văn Nam, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Loan, Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam và ông Trần Quang Hải, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy, về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 364 bộ luật Hình sự.

C01 cũng khởi tố bị can đối với ông Hoàng Thanh Hà, Phó trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm và ông Nguyễn Quang Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP dược phẩm Novaco, song Bộ Công an chưa nêu rõ tội danh khởi tố.