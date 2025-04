Vụ sữa giả: Đồng Nai phản hồi yêu cầu rà soát của Cục An toàn thực phẩm

Liên quan đến đường dây sữa giả vừa bị Bộ Công an triệt phá, ngày 17.4, Sở Y tế Đồng Nai cho biết qua rà soát, đơn vị này không cấp giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm thực phẩm; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho công ty nào trong số 11 công ty liên quan đến đường dây sữa giả.

Đường dây sữa giả bị Bộ Công an triệt phá ẢNH: CAND

Trước đó, vào 14.4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi các tỉnh, thành trên cả nước yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả nằm trong đường dây sản xuất sữa giả trên.

11 công ty gồm: Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, Công ty CP Dược quốc tế Group, Công ty CP Dược quốc tế Big Four Pharma, Công ty CP Dược quốc tế Long Khang Group, Công ty CP Dinh dưỡng Y học BFF, Công ty CP Dược quốc tế Safaco Group, Công ty CP Dược quốc tế Darifa Group, Công ty CP Dược quốc tế Win CT, Công ty CP Dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang, Công ty CP Dược Nasaka Á Châu.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 12.4, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người để điều tra 2 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (sữa - PV) và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng 4 năm (từ 8.2021 đến lúc bị bắt), các bị can đã thành lập 11 công ty, sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột giả đưa ra thị trường, thu lợi bất chính gần 500 tỉ đồng.