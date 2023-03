Khởi tố vụ án hình sự liên quan Khu đô thị du lịch biển của Tập đoàn Rạng Đông

Liên quan đến sai phạm tại Khu đô thị du lịch biển, ở P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết (Bình Thuận, do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư), ngày 1.3, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trung tướng Đỗ Văn Hoành đã ký quyết định (số 09/QĐ-VP CQCSĐT) khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 bộ luật Hình sự, xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận).

Một góc Khu đô thị du lịch biển Rạng Đông ở TP.Phan Thiết H.LINH

Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu: Căn cứ nguồn tin tố cáo tội phạm của ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Nguyễn Văn Thành, ông Nguyễn Mạnh Quý (trú tại H.Đức Linh và TP.Phan Thiết) tố cáo ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và những người có liên quan thuộc UBND tỉnh Bình Thuận, có hành vi "vi phạm các quy định về quản lý đất đai; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất 18,19, 20) thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT.706B, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành đo đạc thực địa tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Rạng Đông H.L

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo quyết định khởi tố vụ án số 08/QĐ- VPCQCSĐT ngày 10.2.2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, tiếp tục làm rõ hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu sai phạm tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (ở P.Phú Thủy và Thanh Hải, TP.Phan Thiết, do Tập đoàn Rạng Đông làm chủ đầu tư) là một trong 9 dự án mà Bộ Công an tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của công dân Bình Thuận.

Một biệt thự xây dựng dở dang tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết H.LINH

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án tại Dự án Khu dân cư thương mại Tân Việt Phát 2 và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với 12 cựu cán bộ tỉnh Bình Thuận, trong đó có cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai; các cựu Phó chủ tịch Lương Văn Hải, Nguyễn Văn Phong và cựu Giám đốc, Phó giám đốc sở TN-MT Bình Thuận Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và nhiều thuộc cấp.

Hiện nay vụ án sai phạm tại Dự án Khu dân cư thương mại Tân Việt Phát 2 (3 lô đất 18,19 và 20) liên quan cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã bị Viện KSND tối cao truy tố ra trước TAND TP.Hà Nội.