Thời sự

Bộ Chính trị kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/08/2025 18:12 GMT+7

Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 do để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý về an toàn thực phẩm, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, kéo dài.

Ngày 22.8, tại trụ sở T.Ư Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 (đến tháng 2.2025) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Y tế, một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

Bộ Chính trị kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026- Ảnh 1.

Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách

ẢNH: BỘ Y TẾ

Nhiều cán bộ, đảng viên tại Cục An toàn thực phẩm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Đức Quyền trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký Quyết định giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Ông Lê Đức Giang trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Lê Hồng Sơn trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc can thiệp trái pháp luật vào Quyết định chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ của UBND các quận, huyện.

Ông Ngô Công Tước trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc ký các văn bản liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính H.U Minh Thượng trái quy định pháp luật.

Bộ Chính trị đánh giá, các ông Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Từ đó, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Kiểm toán điểm tên loạt dự án bệnh viện, kiến nghị trách nhiệm Bộ Y tế

Kiểm toán điểm tên loạt dự án bệnh viện, kiến nghị trách nhiệm Bộ Y tế

Các dự án Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP.HCM, Chấn thương chỉnh hình Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 bị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) nêu nhiều tồn tại, kiến nghị xử lý trách nhiệm.

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị khởi tố tội nhận hối lộ ở vụ án thứ 2

