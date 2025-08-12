Thủ tướng thi hành kỷ luật 2 cán bộ, nguyên cán bộ

Theo đó, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải.

Lý do, ông Lê Thanh Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định 1261 ngày 21.5 của Ban Chấp hành T.Ư.

Tại Quyết định số 1721, Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221 ngày 27.6 của Ban Bí thư có hiệu lực.