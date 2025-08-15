Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế

Gần đây, dư luận đang dấy lên những nghi vấn về một văn bản được cho là giả mạo Thông tư 2830/2025/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành. Nội dung văn bản này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trạm y tế phường, xã, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Y tế ẢNH: TUYẾN PHAN

Văn bản này đề ngày ban hành 10.8.2025 và người ký là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng đã khẳng định đây là văn bản giả mạo. Những dấu hiệu bất thường bao gồm:

Thể thức trình bày không đúng quy định, vi phạm Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Số hiệu văn bản không hợp lý, quá lớn so với thông lệ ban hành của Bộ Y tế.

Không ghi ngày hiệu lực thi hành, trong khi đây là thông tin bắt buộc đối với các văn bản pháp quy.

Hình thức ký văn bản sai quy định: Nếu Thứ trưởng ký thay Bộ trưởng thì phải ghi rõ "KT. BỘ TRƯỞNG", nhưng văn bản này không có chi tiết đó.

Văn bản giả mạo Bộ Y tế ẢNH: D.T

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định thông tư vẫn đang trong quá trình soạn thảo, văn bản lan truyền này là giả mạo ẢNH: D.T

Đặc biệt, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với PV Báo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã chính thức xác nhận đây là văn bản giả. Thứ trưởng cho biết, hiện Bộ Y tế đang trong quá trình soạn thảo thông tư, chưa ban hành.

Việc giả mạo văn bản nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Người dân, tổ chức cần cảnh giác, chỉ tham khảo văn bản pháp lý từ nguồn chính thống.