Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế

Duy Tính
Duy Tính
15/08/2025 16:01 GMT+7

Vừa qua xuất hiện một văn bản có số hiệu 2830/2025/TT-BYT, được cho là Thông tư của Bộ Y tế, hướng dẫn về tổ chức trạm y tế cấp cơ sở. Tuy nhiên, đây là văn bản giả mạo.

Gần đây, dư luận đang dấy lên những nghi vấn về một văn bản được cho là giả mạo Thông tư 2830/2025/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành. Nội dung văn bản này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của trạm y tế phường, xã, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế- Ảnh 1.

Bộ Y tế

ẢNH: TUYẾN PHAN

Văn bản này đề ngày ban hành 10.8.2025 và người ký là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng đã khẳng định đây là văn bản giả mạo. Những dấu hiệu bất thường bao gồm:

Thể thức trình bày không đúng quy định, vi phạm Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Số hiệu văn bản không hợp lý, quá lớn so với thông lệ ban hành của Bộ Y tế.

Không ghi ngày hiệu lực thi hành, trong khi đây là thông tin bắt buộc đối với các văn bản pháp quy.

Hình thức ký văn bản sai quy định: Nếu Thứ trưởng ký thay Bộ trưởng thì phải ghi rõ "KT. BỘ TRƯỞNG", nhưng văn bản này không có chi tiết đó.

Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế- Ảnh 2.

Văn bản giả mạo Bộ Y tế

ẢNH: D.T

Cảnh báo xuất hiện thông tư giả mạo Bộ Y tế- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định thông tư vẫn đang trong quá trình soạn thảo, văn bản lan truyền này là giả mạo

ẢNH: D.T

Đặc biệt, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với PV Báo Thanh Niên, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã chính thức xác nhận đây là văn bản giả. Thứ trưởng cho biết, hiện Bộ Y tế đang trong quá trình soạn thảo thông tư, chưa ban hành.

Việc giả mạo văn bản nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Người dân, tổ chức cần cảnh giác, chỉ tham khảo văn bản pháp lý từ nguồn chính thống.

Tin liên quan

Nợ đọng chi phí bảo hiểm y tế: Ngành y tế và bảo hiểm chưa tìm được 'tiếng nói chung'

Nợ đọng chi phí bảo hiểm y tế: Ngành y tế và bảo hiểm chưa tìm được 'tiếng nói chung'

Chính phủ chỉ đạo xử lý dứt điểm nợ đọng quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2025 trở về trước.

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Y tế Giả mạo Văn thư Xử lý hình sự thông tư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận