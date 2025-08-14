Nợ đọng chi phí bảo hiểm y tế: Ngành y tế và bảo hiểm chưa tìm được 'tiếng nói chung'

Ngày 5.8, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 7282 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 188/2025. Tại công văn này, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng Đề án xử lý dứt điểm các khoản chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn tồn đọng từ năm 2025 trở về trước.

Đề án phải nêu rõ thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý toàn diện, bao gồm: cơ sở pháp lý, nguồn thanh toán, thẩm quyền quyết định và trình tự thủ tục thực hiện. Mục tiêu là đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ đọng quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kéo dài trong nhiều năm qua. Báo cáo hoàn chỉnh sẽ được trình Chính phủ xem xét trong quý 3/2025.

Ngay sau đó, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính) có văn bản gửi cho nhau đến chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán trong năm 2023 và 2024, cũng như chi phí sử dụng trên thiết bị y tế chưa xác lập sở hữu toàn dân.

Bệnh nhân được bệnh viện cho hưởng chi phí bảo hiểm y tế theo quy định, nhưng bệnh viện lại bị treo chi phí vượt dự toán ẢNH: DUY TÍNH

Bộ Y tế đề nghị 4 vấn đề cần được giải quyết

Ngày 7.8, Bộ Y tế có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính), đề nghị xem xét thanh toán hơn 2.485 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán cho các bệnh viện, đồng thời tạm dừng thu hồi chi phí dịch vụ kỹ thuật trên thiết bị y tế chưa xác lập sở hữu toàn dân.

Theo văn bản của Bộ Y tế, có bốn vấn đề liên quan đến chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cần được giải quyết.

Thứ nhất, chưa thu hồi chi phí dịch vụ trên thiết bị chưa xác lập sở hữu. Theo đó, ngày 27.2, Bộ Y tế có văn bản 1042 đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương tạm dừng thu hồi chi phí các dịch vụ y tế thực hiện trên thiết bị chưa xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4.3.2023. Bộ đang tổng hợp báo cáo Chính phủ về vấn đề này và chờ quyết định từ Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, thanh toán chi phí vượt dự toán năm 2023. Ngày 12.5, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội đã thống nhất nguyên tắc quyết toán tài chính năm 2023 theo Nghị quyết 730 ngày 12.5.2025. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ phê duyệt chi phí khám chữa bệnh vượt dự toán để thanh toán kịp thời cho các cơ sở y tế, bao gồm các đơn vị tại TP.HCM.

Thứ ba, rà soát và xử lý vượt chi năm 2024. Ngày 25.7.2025, Bộ Y tế có công văn 4922 đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp rà soát số chi vượt dự kiến năm 2024 theo quy định của luật Bảo hiểm y tế và các nghị định hướng dẫn của Chính phủ (Nghị định 146/2018 và Nghị định 75/2023).

Thứ tư, tạm ứng đúng quy định để đảm bảo hoạt động bệnh viện. Bộ Y tế cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành thực hiện tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh theo đúng tỷ lệ, số lần quy định tại Điều 32 luật Bảo hiểm y tế, giúp các bệnh viện duy trì hoạt động, bảo đảm quyền lợi người bệnh.

Người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ẢNH: DUY TÍNH

Bảo hiểm đề nghị y tế trình phương án xử lý dứt điểm

Ngay sau đó, ngày 12.8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn gửi Vụ Bảo hiểm (Bộ Y tế) trả lời 4 nội dung trên.

Thứ nhất, về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ y tế thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, công văn 1042 của Bộ Y tế ngày 27.2 đề nghị chưa thu hồi chi phí khám chữa bệnh thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn tất xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4.3.2023. Tuy nhiên, công văn này không nêu rõ căn cứ pháp lý cụ thể để Bảo hiểm xã hội dừng thu hồi. Trong khi việc thu hồi thực hiện theo quy định tại Nghị định 29/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với các tài sản được xác lập sở hữu toàn dân.

Thứ hai, về chi phí vượt dự toán năm 2023. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội báo cáo quyết toán tài chính năm 2023, được thông qua tại Nghị quyết 730. Tuy nhiên, Nghị quyết này không giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm ứng chi phí vượt dự toán năm 2023. Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Chính phủ báo cáo về tình trạng chi phí khám chữa bệnh chưa thanh toán, trong đó có các khoản của năm 2023 và 2024.

Thứ ba, về chi phí vượt dự toán năm 2024. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 25.7, Bộ Y tế có công văn số 4922 đề nghị rà soát chi phí vượt dự kiến chi năm 2024. Tuy nhiên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng công văn chưa hướng dẫn rõ cách xác định số vượt dự kiến để tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 146/2018 và Nghị định 75/2023.

Cần nhanh chóng thanh toán chi phí bảo hiểm y tế vượt dự toán cho các bệnh viện để giải quyết khó khăn tài chính ẢNH: DUY TÍNH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Vụ Bảo hiểm y tế tham mưu Bộ Y tế hướng dẫn nội dung rà soát, xác định số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự kiến chi được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán và đưa vào đề án báo cáo Chính phủ để xác định số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự kiến chi năm 2024, vượt dự toán Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 930 được thanh toán theo đúng trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Y tế.

Thứ tư, về tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Từ ngày 1.7.2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các địa phương thực hiện tạm ứng 90% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quyết toán quý trước, trong thời hạn 5 ngày làm việc, theo quy định tại điều 32 luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi năm 2024).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Vụ Bảo hiểm y tế sớm tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế trình Chính phủ phương án xử lý dứt điểm các khoản chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được quyết toán từ năm 2025 trở về trước theo chỉ đạo tại công văn 7282 ngày 5.8.2025 của Văn phòng Chính phủ.

Việc dự toán chi phí bảo hiểm y tế là của các cơ quan quản lý nhà nước Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trước đó đã có văn bản gửi Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị thanh toán số tiền hơn 2.485 tỉ đồng chi phí bảo hiểm y tế vượt dự toán. Trong đó, hơn 557,5 tỉ đồng thuộc năm 2023 và hơn 1.928 tỉ đồng phát sinh trong năm 2024. Theo các bệnh viện, việc chậm thanh toán trong thời gian dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính và hoạt động chuyên môn. Giá dịch vụ khám chữa bệnh hiện nay chưa được tính đúng, tính đủ khiến các đơn vị gặp khó trong cân đối thu - chi, nợ tiền thuốc và vật tư y tế ngày càng lớn. Đặc biệt, việc thu hồi các khoản chi đã quyết toán từ nhiều năm trước càng làm tình hình thêm căng thẳng, ảnh hưởng tới khả năng cung ứng dịch vụ và quyền lợi người bệnh. Lãnh đạo một bệnh viện chia sẻ, trong khi bệnh viện đã chi phí đầy đủ đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, các chi phí đều là chi phí theo phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế. Việc dự toán là việc của các cơ quan quản lý nhà nước, nếu vượt dự toán thì phải có trách nhiệm giải quyết, không liên quan đến bệnh viện nên không thể dựa vào vượt dự toán mà không thanh toán lại cho bệnh viện.



