Xem nhanh 12h: Tạm đình chỉ 2 công an ở Hà Nội | Vì sao ông Nguyễn Thanh Phong bị bắt

Tối 13.5, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với cán bộ công an bị tố đánh người trên địa bàn thành phố.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, động thái này nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc. Nếu có vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và ngành công an.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bình An, Trưởng công an xã Tam Hiệp (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), kể từ ngày 13.5.2025.

Ông Nguyễn Bình An bị tạm đình chỉ để xác minh, làm rõ trách nhiệm trong vụ va chạm giao thông giữa ô tô do ông này cầm lái với 6 xe máy xảy ra tại xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) vào ngày 9.5.

Ngày 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cho biết cơ quan này vừa khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 4 cán bộ gồm ông Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); bà Nguyễn Thị Minh Hải (Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); bà Lê Thị Hiên (chuyên viên 2, Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); ông Cao Văn Trung (Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc). Cả 5 người này bị khởi tố về hành vi “nhận hối lộ”.

Trong số các bị can, bà Nguyễn Thị Minh Hải được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, những người còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

