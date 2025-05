15 trưởng, phó phòng Công an tỉnh Điện Biên nghỉ hưu trước tuổi

Công an tỉnh Điện Biên vừa công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 15 cán bộ là trưởng, phó các phòng nghiệp vụ của cơ quan này.

Đại tá Lù Minh Phương, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho hay 15 cán bộ nhận quyết định về nghỉ hưu trước tuổi lần này đều là những người đã trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau, có năng lực và trình độ, đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ ẢNH: THU TRANG

Theo đại tá Phương, việc tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi của 15 cán bộ nêu trên không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, mà còn thể hiện trách nhiệm vì sự ổn định, phát triển của công an tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên, đại diện 15 cán bộ nhận quyết định, nhấn mạnh khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của Công an tỉnh Điện Biên và gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thêm 31 chỉ huy cấp phòng của Công an Hà Nội nghỉ hưu

Tại Hà Nội, trong đợt tinh gọn, không tổ chức công an cấp huyện, từ ngày 1.1 - 1.3, Công an Hà Nội đã có 69 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, xin bố trí giữ chức vụ thấp hơn.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ để kiện toàn bộ máy khi sáp nhập địa giới hành chính, gần 200 người là chỉ huy, cán bộ của Công an Hà Nội tiếp tục tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc Công an Hà Nội, tặng hoa, trao quyết định nghỉ hưu cho 31 cán bộ là chỉ huy cấp phòng ẢNH: TRỌNG NGHĨA

Trong đợt công bố lần 1 diễn ra ngày 9.5, Công an Hà Nội đã công bố quyết định nghỉ hưu đối với 30 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và tương đương.

Ngày 13.5, Công an Hà Nội tiếp tục tổ chức lễ công bố quyết định đợt 2, trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 31 cán bộ là chỉ huy cấp phòng và tương đương.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc Công an Hà Nội, mong muốn sau khi nghỉ hưu, các cán bộ nêu trên sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của địa phương, trở thành cầu nối giữa công an nhân dân và nhân dân trên địa bàn để đảm bảo tốt an ninh trật tự từ cơ sở.