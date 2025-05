Không chủ quan về tâm lý cán bộ làm thi THPT khi bộ máy tinh gọn

Bộ GD-ĐT vừa thông tin về cuộc làm việc mới đây của Phó thủ tướng Lê Thành Long với Bộ GD-ĐT về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Phó thủ tướng Lê Thành Long làm việc với Bộ GD-ĐT về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: MOET

Báo cáo tại đây, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi lớn với hơn 1,1 triệu thí sinh, đồng thời tổ chức thi theo hai chương trình giáo dục phổ thông. Công tác tổ chức thi có sự phối hợp của cán bộ, giáo viên ngành giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực...

Với mục tiêu "2 giảm" là giảm áp lực và giảm tốn kém cho xã hội nhưng vẫn bảo đảm chất lượng đề ra, ông Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: "Tính chất kỳ thi năm nay đặc biệt quan trọng. Bộ GD-ĐT sẽ nỗ lực bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, hiệu quả".

Về một số điểm cần lưu ý trong triển khai kỳ thi, đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng, kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh cả nước thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Do đó cần đặc biệt quan tâm, tập huấn kỹ càng cho những người tham gia tổ chức thi, bao gồm cả nhân sự dự phòng; kịp thời thay đổi công tác nhân sự khi có sự điều động, luân chuyển do việc sáp nhập.

Đại diện Bộ Công an cho biết, công an cấp huyện các năm trước tham gia vào việc hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi ở các địa phương nay đã chuyển về cấp tỉnh và cấp xã.

Để ngăn chặn tình hình sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử, Bộ Công an đã tập trung các giải pháp để tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự cho kỳ thi.

Bám sát tình hình, phân công lại nhiệm vụ

Theo Bộ GD-ĐT, tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Lê Thành Long lưu ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có một số điểm khác, cần nhận thức, xác định rõ trong các văn bản chỉ đạo để có giải pháp sát hơn.

Cụ thể, kỳ thi được tổ chức đúng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính như: không tổ chức cấp huyện, sáp nhập các tỉnh, xã, sắp xếp hệ thống thanh tra… Đây là những cấp, cơ quan có nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp hàng năm. Năm nay, số lượng thí sinh nhiều hơn, công nghệ gian lận ngày càng tinh vi.

"Yêu cầu chúng ta đặt ra là phải tổ chức kỳ thi thành công, an toàn, đạt mục tiêu đề ra, không để xảy ra sự cố, chỉ một chút không an toàn thì hậu quả khôn lường", Phó thủ tướng nêu.

Ông Lê Thành Long cũng yêu cầu cần phải tiếp tục có các văn bản chỉ đạo và các hoạt động cụ thể đối với tổ chức kỳ thi này theo hướng "cầm tay chỉ việc", bám sát tình hình sắp xếp, tổ chức bộ máy, có sự phân công lại nhiệm vụ, không nêu chung chung.

Phó Thủ tướng lưu ý, không được chủ quan về vấn đề tâm lý cán bộ khi bộ máy được tinh gọn, cần nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, phân định công việc rõ ràng.

Bộ Công an, Bộ Y tế cần có kế hoạch riêng về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong mọi trường hợp phải bảo đảm sự nhất quán, thông suốt từ T.Ư đến địa phương. Cần chủ động làm tốt công tác truyền thông về kỳ thi với tinh thần để phụ huynh, xã hội, ban ngành hiểu rõ, đồng thuận trong thực hiện.