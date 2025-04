Thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh ngại chọn môn học lần đầu tổ chức thi

Bố trí điểm thi riêng cho TS thi theo chương trình cũ

Nếu như các năm trước, TS tự do sẽ thi cùng điểm thi với TS lớp 12 thì năm nay đã có sự thay đổi. Do năm nay sẽ có hai loại đề thi: đề thi theo Chương trình GDPT 2018 và đề thi theo Chương trình GDPT 2006 (dành cho TS tự do) nên Bộ GD-ĐT chủ trương TS thi theo chương trình cũ sẽ thi ở điểm riêng để đảm bảo sự chính xác, khoa học, tránh sai sót, nhầm lẫn trong khâu tổ chức, coi, chấm thi.

Thực hiện chủ trương này, Hà Nội dự kiến sẽ có 6 điểm thi; Thanh Hóa có 5 điểm thi cho TS tự do thi theo đề của chương trình cũ; các tỉnh có ít TS như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang… dự kiến sẽ bố trí 1 điểm thi riêng dành cho đối tượng TS này.

Tuyết Mai