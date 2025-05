Thêm 30 lãnh đạo cấp phòng của Công an Hà Nội nghỉ hưu trước tuổi

Tiếp tục tinh, gọn, mạnh

Tại lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an Hà Nội về công tác cán bộ diễn ra sáng 9.5, thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Nội, cho biết trong thời gian tới Công an Hà Nội tiếp tục sắp xếp công an cấp xã theo Kết luận số 127 của Bộ Chính trị về việc sáp nhập địa giới hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi lễ lần này, Công an Hà Nội có 30 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và tương đương nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi ẢNH: N.B

Theo thượng tá Quang, Công an Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt chính sách, chế độ khi sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị và 510 cán bộ cấp lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ là đối tượng chịu tác động trong sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sau hội nghị, Công an Hà Nội nhận được đề nghị của 79 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, cấp đội có thời gian công tác còn dưới 30 tháng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi. Trong đó có 30 cán bộ là lãnh đạo chỉ huy cấp phòng, 49 chỉ huy cấp đội và công an cấp xã.

Thượng tá Quang cho hay, gần đây Công an Hà Nội tiếp tục nhận đề nghị của 106 cán bộ xin nghỉ hưu trước hạn tuổi. Trong đó 32 người là lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, chỉ huy cấp đội, công an cấp xã, sẽ được Ban giám đốc Công an Hà Nội xem xét, ký quyết định trong thời gian tiếp theo.

Trước đó, trong đợt tinh gọn không tổ chức công an cấp huyện, từ ngày 1.1 - 1.3, Công an Hà Nội đã có 69 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, xin bố trí giữ chức vụ thấp hơn.

30 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng nghỉ hưu

Tại buổi lễ hôm nay, thay mặt Ban giám đốc Công an Hà Nội, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc Công an Hà Nội, trao quyết định và chúc mừng 30 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và tương đương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác.

Phó giám đốc Công an Hà Nội đánh giá cao việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi của 30 cán bộ kể trên. Điều này không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn là sự hy sinh, cống hiến vì sự ổn định, phát triển và xây dựng lực lượng công an thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy, cũng như xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền tin tưởng sau khi nghỉ công tác, về địa phương ngoài chăm sóc sức khỏe và chăm lo gia đình thì 30 cán bộ này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, tiếp tục cống hiến, đóng góp kiến thức, kinh nghiệm cho các lớp cán bộ kế tiếp.

Đại tá Quyền trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ ẢNH: N.B

Thay mặt 30 người nhận quyết định nghỉ hưu đợt này, thượng tá Nguyễn Nghiêm Minh, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội, khẳng định việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã được Công an Hà Nội triển khai hết sức bài bản, khoa học.

"Dù nghỉ công tác, nhưng với trách nhiệm của người đảng viên, người cựu sĩ quan công an nhân dân, chúng tôi luôn sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm, khả năng của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân", thượng tá Minh nói.